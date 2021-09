Carolina Losada se impuso en la interna de Juntos por el Cambio en Santa Fe

Carolina Losada, precandidata a senadora nacional, se impuso en la interna de Juntos por el Cambio en Santa Fe contra Federico Angelini.

La periodista logró el 30,58% de los votos con su lista llamada "Cambiemos con ganas". "Evolución", de Maximiliano Pullaro consiguió 30,10%.

En horas de la mañana, Losada denunció que se estaban robando boletas de ella en varios colegios. "Si te pasa eso, pedí a los fiscales q repongan. No la dejes pasar. Prácticas antidemocráticas no debemos aceptar. Esperen que estén todas las opciones y luego voten. Por favor, no sé apuren", señaló. .

Hoy es un gran día para la democracia!!!! Vamos todos a votar!!!!!!! uD83CuDDE6uD83CuDDF7 VAMOS SANTA FE!!!!!!VAMOS ARGENTINA!!!! pic.twitter.com/kYEFJzk2bP — Carolina Losada (@carolinalosada) September 12, 2021

Por otro lado, la lista impulsada por Omar Perotti, gobernador de Santa Fe, con Marcelo Lewandowski, estaría derrotando al kirchnerista Agustín Rossi que dejó de ser exministro de Defensa para poder competir en la interna.

Omar Perotti votó este domingo en horas de la mañana.

Según informaron los fiscales de Perotti, la diferencia va a ser bastante amplía y se rumorea que podría ser de "70 a 30". Recordamos que si bien Perotti no es kirchnerista, recibió el apoyo de Cristina Fernández de Kirchner para estas elecciones.