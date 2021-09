Anabel Fernández Sagasti lamentó una nueva derrota del kirchnerismo en Mendoza

Con la mitad de las mesas escrutadas, el panorama era nítido. Y si bien las PASO no representan el final de la película, sí sirven para sacar algunas conclusiones. Eran las 21:54 cuando los principales candidatos del Frente de Todos salieron a compartir su balance de una jornada electoral en la que Cambia Mendoza cosechó una amplia ventaja.

Según los números que difundió la candidata al Senado Anabel Fernández Sagasti, su fuerza política habría alcanzado el 28% de los sufragios, en tanto que Cambia Mendoza habría conseguido un 44%. "No podemos dar datos precisos porque esta información se basa en el 50% de las mesas", advirtió la referente.

"Tomamos estos datos con tranquilidad porque no son los números definitivos. Hacemos, desde luego, una evaluación de lo que nos puede haber faltado. Tendremos que repensar nuestra forma de comunicar", aportó a su turno Adolfo Bermejo, candidato a diputado nacional.

"Perder es no volver a levantarse", dijo Sagasti.

Entre otras cosas, llamó la atención la gran cantidad de votos en blanco, que de acuerdo con algunas previsiones podría alcanzar el 9% en la provincia. Anabel analizó: "hoy los que hablaron son los mendocinos y las mendocinas, y se expresaron a través del voto. Pero para nosotros esto no es perder. Perder es no volver a levantarse, y vamos a levantarnos mañana con más fuerza que nunca, con mucho corazón y mucha zapatilla. Y respecto al voto en blanco, es un llamado de atención que invita a reflexionar a toda la dirigencia política".

Algunas preguntas de los periodistas apuntaron a asociar los sacudones que ha tenido la figura de Alberto Fernández con los resultados electorales en Mendoza. "El presidente no es candidato -argumentó Sagasti-. La base de nuestra propuesta está en cada uno de los compañeros que le puso el hombro esta campaña. Lo hacemos convencidos de que podemos aportarle una nueva mirada de Mendoza".

Otro dato interesante fue la posible derrota en bastiones del justicialismo, como Maipú o San Rafael. Sobre este último departamento, los candidatos prefirieron no hablar, dado que "no contaban con datos certeros todavía". En cambio, sobre Maipú Bermejo advirtió que desde hace 20 años el peronismo no gana allí un elección de medio término.

"Habrá que repensar algunas cosas", afirmó Bermejo.

Por último, los referentes del Frente de Todos definieron las elecciones como "un pequeño paso" a favor. "Si las elecciones fueran hoy y tuvieran estas cifras, el justicialismo estaría recuperando legisladores y concejales. Un ejemplo de lo que se logra a partir de la unidad del peronismo", explicó Anabel.