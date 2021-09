La Cámpora sufrió la derrota menos pensada y perdió una caja millonaria

Las elecciones del Colegio de Abogados de La Plata dejo en La Cámpora y el peronismo un bocado difícil de digerir. Hace meses que con la venia del Ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Julio Alak, de importantes funcionarios y titulares de organismos autónomos (como la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires), La Cámpora, el kirchnerismo y aliados venían trabajando con el objetivo puesto en la presidencia del Colegio de Abogados de La Plata y el poder real que esa victoria representaba, no solo por la multimillonaria caja sino por algo más importante: la injerencia en la justicia. Controlar el colegio otorga peso y poder propio en el Consejo de la Magistratura Bonaerense donde se designa a los encargados de impartir justicia en la Provincia de Buenos Aires y en la elección de los jueces para ocupar las vacantes (4 de 7) de La Suprema Corte de Justicia, el máximo tribunal de la Provincia de Buenos Aires.

A quien culparan por la derrota. ¿Habrá padre o madre? ¿Quedara debilitado el Ministro después de semejante movida?. Todos los cañones de La Cámpora, el kirchnerismo y sus aliados apuntan a un solo lado a Marina Mongiardino, quien fuera la candidata ungida por el mismísimo Alak y resistida por el resto de los integrantes de la alianza

Se diseña la estrategia de batalla

El objetivo estaba claro, la estrategia bien pensada y diagramada, las fichas distribuidas. Con este panorama los jugadores desplegaron el operativo de pinzas con 4 objetivos en la mira. El primer objetivo cumplido fue romper con el histórico Movimiento Innovador (el oficialismo con más de cuatro décadas al frente del Colegio). A semanas de las elecciones armaron -con quienes hasta el día anterior representaban al oficialismo en el consejo- un nuevo espacio: Abogacía Unida.

Segundo objetivo cumplido: embarraron la cancha con encuestas falsas, coaccionaron a los letrados que trabajan en el estado – como denunciaron los representantes de los otros espacios- y hasta se comentaba que pagaron la matrícula de los morosos para que puedan votar.

El tercer objetivo cumplido fue desplegar el aparato en los 14 municipios que integran el Departamento Judicial La Plata, representados en el Colegio de Abogados de La Plata , durante los dos días en los que se desarrollaron los comicios, no escatimaron recursos en el traslado de electores, viandas de primera y en materiales usados durante las jornadas de votación (los habitués de la zona de tribunales miraban asombrados el ir y venir de combis ploteadas con logos de dependencias oficiales y autos particulares trasladando a votantes).

Pero fue en el cuarto y último objetivo donde perdieron el partido y quedaron Game Over. Ese objetivo era alzarse con el triunfo en la elección de autoridades.

Los mentores/ideólogos de esta movida encabezada por Julio Alak el Ministro de Justicia Bonaerense hace semanas se venían relamiendo el triunfo, como un perro frente a la parrilla esperando que su humano se descuide para huir con el botin deseado, hasta se proclamaron vencedores y festejaron con batucada en la puerta del Colegio de Abogados platense minutos después de cerrados los comicios. Eso sí, para no herir susceptibilidades, se comprometieron a no cantar la marcha peronista cuando hicieran la entrada triunfal en el edificio de avenida 13.

¿Por qué estaban tan seguros que iban a ganar y alzarse con todo el poder? ¿Sabrán, que esto es como en el futbol, nunca hay que festejar un triunfo antes de tiempo? ¿Julio Alak se olvido lo que le paso hace 26 años cuando era el Intendente de La Plata?.

Hagamos memoria el 25 de junio del año 1.995 Gimnasia y Esgrima de La Plata se jugaba el partido más importante de su historia, un empate frente al débil Independiente les permitiría a los dirigidos de Grieguol levantar por primera vez en su historia la copa de un torneo de la liga del futbol argentino. Julio Alak lo sabía, por eso desde el municipio habían organizado los festejos centrales en plaza San Martin con una gran choriceada para todos los triperos. Algo paso, literalmente, ¡el Diablo metió la cola!

La Chancha Mazzoni arruino todos los festejos al marcar el gol que le dio el triunfo a los Diablos de Avellaneda, llevando a una nueva decepción a los albiazules. No hubo festejos, no hubo choriceada y después de 26 años de este acontecimiento al dia de hoy muchos platenses que recuerdan ese episodio se preguntan ¿qué fue de los chorizos de Alak?. Pregunta sin respuesta al igual que lo que va a pasar con el cotillón adquirido para festejar el triunfo que no fue en el Colegio de Abogados de La Plata.

Subestimación y récord histórico de votantes

Los ideólogos de la jugada subestimaron la situación, sostenían que con lo que habían armado ganaban cómodos… por afano, como se dice habitualmente, he ahí la confianza y los festejos anticipados. Pensaron que iban a ser unas elecciones como las de siempre donde votaban no mas del 25% del padrón. Nunca imaginaron que la movida que habían hecho provocaría un ruido “molesto” que iba a correr como reguero de pólvora entre los abogados independientes de a pie, de los 14 municipios integrantes del Departamento Judicial La Plata, que querían defender el Colegio profesional del avance de La Cámpora y el Kirchnerismo. Ese ruido molesto generaría una elección histórica por la cantidad de votantes, sufragaron cerca del 45 % del padrón electoral. Un 20 % más que en elecciones anteriores.

Fue una elección reñida, el récord histórico de votantes permitió al oficialismo retener el Colegio de Abogados de La Plata por 91 votos de diferencia. El rumor que corre desde ayer en los pasillos del edifico de la avenida 13 es que se votó al mal menor, ante el miedo de perder el colegio a manos de la organización fundada por Máximo Kirchner. La realidad es que estas elecciones marcaron un antes y un después en el Colegio de Abogados Platenses, el compromiso de los abogados por la defensa del colegio profesional le marco la cancha a las flamantes autoridades, quienes recogieron el guante y comenzaron a tejer alianzas con los referentes de las listas que quedaron en tercer y cuarto lugar.

Resultados finales y una mujer por primera vez al frente del Colegio de Abogados Platense

91 votos fue la diferencia entre ganadores y perdedores de las elecciones más reñidas del Colegio de Abogados de La Plata. El oficialismo representado en la lista Pluralismo y Participación, llevaba como presidenta a la Dra. Rosario Sánchez, obtuvo el 37,34 % de los sufragios es decir 1.530 votos. En segundo lugar, quedo la lista Abogacía Unida encabezada por la Dra. Marina Monjardín (funcionaria del Ministerio de Justicia Bonaerense), respaldada por el ministro Julio Alak, La Cámpora, el Kirchnerismo y aliados, obtuvo el 35,11 % de los sufragios es decir 1.439 votos. El tercer quedo en manos de Nuevo Colegio, encabezado por el Dr. Fabio Nielsen, con el 20,38% es decir 835 sufragios. El cuarto y último lugar fue para el Dr. José Cimini, representante de la lista Unidad Colegial, con el 6,71 % el equivalente a 275 votos.

Las nuevas autoridades asumirán el jueves 16 de septiembre. La Dra. Rosario Sánchez, primera mujer presidenta del Colegio de abogados Platense, afirmo que se debe ir hacia un sistema mixto de trabajo profesional, consistente en presencialidad y trabajo remoto. Y remarco que esta realizando gestiones ante las universidades de la región para generar una transición más fácil entre el abogado recién recibido y el ejercicio de la profesión.

Al termino, en al año 2.024, de este nuevo mandato el Movimiento Innovador llevara cerca de 50 al frente del Colegio de Abogados de La Plata.

Ahora las miradas de La Cámpora y sus aliados están puestas en las elecciones, suspendidas el año pasado por la pandemia, de los colegios profesionales de la provincia de Buenos Aires todas con sedes en la Capital provincial y en su gran mayoría con cajas suculentas…. Pero ninguna con tanto poder como el Colegio de Abogados de La Plata.