Una periodista hundió a Cristina Fernández de Kirchner por sus críticas a los medios

La periodista Débora Plager salió a criticar duramente los dichos de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre la línea editorial de los medios de comunicación y los condicionamientos a periodistas. En concreto, recordó que a muchos periodistas del Grupo Indalo los echaron por pensar distinto.

"Bueno, yo le recordaría a Cristina que quizá estaba refiriéndose a los medios cuyos dueños ellos consideran perseguidos por la Justicia y les condonan las deudas, porque allí, a todos los periodistas que pensaban distinto, y no me gusta ser autorreferencial, los echaron”, disparó en referencia a Cristóbal López. Plager era empleada de C5N y Radio 10 y la desvincularon por no mostrarse alineada con el kirchnerismo cuando los medios dejaron de ser propiedad de Daniel Hadad.

Según marcó Plager, la echaron luego de que la revista Noticias la publicara un artículo en el que la destacaban por su espíritu crítico. “El primer día hábil después de esa nota, que hace una descripción de algunos comentarios que yo había hecho al aire y que eran críticos al Gobierno, me llamaron para decirme que no fuera más a trabajar”, recordó.

Específicamente, Cristina Fernández de Kirchner apuntó ayer por la tarde contra periodistas que entrevistaban a Mauricio Macri y no le hacían repreguntas. Pero luego, la expresidenta intentó firmar una tregua con el periodismo y le echó la culpa a los medios y sus propietarios.

“Muchas veces uno se enoja con los periodistas, pero también es la línea editorial del medio. Tenés que hacer lo que dice la empresa. Y si no, te echan. Yo lo respeto porque el laburo es sagrado”, dijo la vicepresidenta pero el comentario irritó a Plager que salió a contestar.