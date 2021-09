Una diputada kirchnerista denunció a Mauricio Macri en la Justicia Federal

La presidenta de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados, Fernanda Vallejos, (Frente de Todos) presentó hoy una denuncia en la Justicia Federal contra el ex presidente Mauricio Macri por "Instigación en concurso con apología del delito", debido a que considera que el ex jefe de Estado hizo un "llamado a la evasión tributaria".



La diputada manifestó que "hace pocos días Macri señaló taxativamente en un canal de televisión que 'para ganar plata hay que evadir impuestos', declaración que se reprodujo en distintos medios de comunicación gráficos, radiales, televisivos, portales de internet, además de redes sociales".



La denuncia, recaída en el juzgado criminal y correccional Federal 10, subraya la "responsabilidad penal" y la "gravedad política e institucional" de los dichos del expresidente, porque "atentan contra un bien jurídico tutelado, la recaudación impositiva, base de los recursos del Estado y, más aún, contra el Estado mismo".



El Código Penal en su artículo 209 prevé para estos delitos de "orden público" una pena de dos a seis años de prisión.



El escrito, de 52 páginas, cuenta con el patrocinio letrado del constitucionalista Eduardo Barcesat, que ya había acompañado a Vallejos en otras demandas, como la que encabezó, también contra Macri, cuestionando la legalidad del empréstito tomado con el FMI en 2018.



Además, la presentación de hoy también "contó con el asesoramiento jurídico del ex ministro de la Corte Suprema de Justicia, Raúl Eugenio Zaffaroni", según informó la propia Vallejos en declaraciones a la señal de noticias, C5N.



En la presentación, Vallejos advierte con preocupación que "la declaración de Macri al periodista Alfredo Leuco en el canal LN+, es un mensaje que tiene como principales destinatarios a los grandes empresarios".



"Solo así se entiende la referencia específica que efectuó ante los medios de comunicación con el objetivo de aumentar los retornos sobre el capital empleado, un lenguaje que es propio del mundo corporativo", puntualiza la presentación.