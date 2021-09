Impactante denuncia de Patricia Bullrich sobre las vacunas sin aplicar

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, denunció anoche que una parte de las más de 9 millones de dosis de vacunas contra la covid-19 que fueron adquiridas pero no han sido aplicadas en la Argentina, habría sido "entregada a un país amigo" del Gobierno nacional, como Venezuela, Cuba o Bolivia.

"Argentina tiene 9 millones de vacunas que no sabemos dónde están. Algunos dicen que no están en la Argentina, que se las 'prestamos' a alguien", sostuvo Patricia Bullrich en declaraciones al canal LN+.

En ese sentido, y si bien no quiso ahondar en mayores detalles argumentando que "todavía no tengo confirmada" dicha información, la exministra de Seguridad reiteró que algunas versiones dicen que las vacunas no aplicadas "se las dimos a uno de estos países de los que somos 'amigos'", y enumeró como posibles destinos a Bolivia, Venezuela, Cuba y Nicaragua. "Es un tema para investigar. Esas vacunas no están en los brazos de los argentinos", enfatizó.

Hay millones de dosis de vacunas contra el coronavirus sin aplicar en la Argentina.

Patricia Bullrich había sido protagonista en junio pasado de una controversia con el presidente Alberto Fernández y el exministro de Salud, Ginés González García, por haber denunciado irregularidades en las negociaciones del Gobierno nacional con Pfizer para la provisión de vacunas anticovid, especialmente por la solicitud de un "intermediario" para la futura fabricación de las dosis en la Argentina. Este hecho incluso derivó en una denuncia de Fernández contra Bullrich por calumnias en la Justicia.

"Con lo de Pfizer se demostró que el presidente mintió desde el primer hasta el último día", enfatizó la dirigente opositora.

Por otro lado, Patricia Bullrich enfatizó en la necesidad de que Juntos por el Cambio gane los comicios legislativos de noviembre para quitarle al kirchnerismo el control del Senado: "Si nosotros ganamos cinco senadores, vamos a sacarle el quorum a Cristina Fernández de Kirchner y en el 2023 podríamos tener un equilibrio político que no tuvimos en cuarenta años. Si ampliamos nuestro poder en el Senado, los que van a tener que negociar o paralizar serán ellos".

También se refirió a unas declaraciones del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, quien dijo que a Bullrich le habían "pasado el cepillo" para sacarla de la interna con María Eugenia Vidal en la Ciudad de Buenos Aires: "A mi nadie me pasa el cepillo. Estoy muy orgullosa de mi decisión porque creo que me elevó a una posibilidad de recorrer todo el país y apoyar a todos los candidatos del PRO y a los que pueden representar mejor nuestro proyecto".

Finalmente, Bullrich fue consultada sobre la posibilidad de que el oficialismo y la oposición lleguen a una base de consensos para la Argentina en los próximos años: "Estoy dispuesta a hacer un acuerdo sobre un país que avance y funcione, no un acuerdo corporativo para que la Argentina siga en el nivel de decadencia en el que está".