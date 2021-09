La sorpresiva comparación que hizo María Eugenia Vidal al hablar del porro y despertó críticas

Una vez más, un candidato a diputado nacional vuelve a generar repercusiones con sus comentarios. Esta vez fue el turno de María Eugenia Vidal, quien en una entrevista aseguró que no es lo mismo fumar un porro en Palermo que hacerlo en la villa 1-11-14. “No me lo cuenta nadie, vi esas realidades, y me parece que no estamos, por esos pibes, listos para eso”, expresó en relación a la legalización de la marihuana.

“Yo estoy a favor de la libertad y de que cada uno puede decidir qué hacer. Pero me parece que hay dos realidades muy distintas: una cosa es fumarte un porro en Palermo un sábado a la noche con amigos, relajado, o con tu pareja, o solo, y otra cosa es vivir en la 21-24, en Zabaleta, en la 1-11-14, rodeado de narcos y que te ofrezcan un porro, sin oportunidades, sin ir a la escuela o habiéndola dejado", aseveró la candidata a diputada nacional en CABA y exgobernadora de Buenos Aires.

"Son dos caminos completamente distintos”, aseguró María Eugenia Vidal en diálogo con FiloNews en relación a las condiciones en las que se elige consumir marihuana.

“Para esos pibes la marihuana no es un consumo ocasional y de recreo, plenamente elegido, sino que es parte del inicio de un camino mucho más jodido y más duro, donde tienen muchas menos oportunidades de elegir”, manifestó Vidal.

Vidal fue gobernadora de la provincia de Buenos Aires entre 2015 y 2019 pero en esta oportunidad se presenta como candidata a diputada nacional en CABA, hecho que ha sido criticado por algunos integrantes de su partido.