La dura respuesta de Leandro Santoro a Javier Milei por acusarlo de parásito

El precandidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires por el Frente La Libertad Avanza, Javier Milei, continúa calentando la campaña y este martes mantuvo un fuerte cruce con el precandidato del Frente de Todos Leandro Santoro, quien salió a contestarle luego de que Milei lo acusara de ser un "parásito del Estado" que nunca trabajó en el sector privado.

"Milei trabaja en una empresa del grupo Eurnekián que es la cuarta contratista del Estado. Trabaja en una empresa que recibe recursos del Estado y que con esos recursos paga los salarios de empleados como Milei", comenzó su respuesta Santoro.

Y agregó: "Él también fue empleado público. La diferencia es que fue empleado del Congreso en la gestión del general Antonio Domingo Bussi, algo que pocos saben. Bussi fue gobernador de facto de la provincia de Tucumán, genocida, condenado por violación a los derechos humanos. No da hablar de la defensa de la libertad habiendo sido parte de eso".

Con respecto a las acusaciones de ser un "parásito del Estado" que esgrimió Milei, Santoro aseguró: "Empecé a militar a los 13 años y trabajaba ayudando a mi vieja en un pequeño almacén. Me fundí con la hiperinflación de Menem. Yo vengo de la economía informal. La peleé primero con mi vieja. Vendíamos artículos de limpieza, después armamos los dos una agencia de remises. Luego pude estudiar Ciencias Políticas y concursé por un cargo en la Auditoría General de la Nación, donde soy planta permanente pero no cobro desde que soy legislador".

Tras la respuesta de Santoro, Milei salió a contestarle en duros términos en redes sociales. "Tenés que arrancar a contestar con una falacia... Te aviso que si una empresa gana una concesión el Estado lo debe resolver tal que se agoten las cuasirentas... Por ende, si se hizo mal falló el Estado y si varios gobiernos posteriores renovaron entonces funciona. Por lo tanto, si no sabés cómo funcionan los modelos regulatorios y que han sido validados por el gobierno del que sos parte, primero deberías estudiar como funcionan dichos modelos...", comenzó su respuesta Milei.

Y continuó: "Al mismo tiempo, aún cuando tengas una concesión del Estado (a cambio de inversiones) te cuento que si no te acompaña la demanda quebrás... Por lo tanto, si no te gusta lo primero que deberías mirar es el contrato si asimila a competencia y después si falló el Estado que amás. Por otra parte, decís que has trabajado en el sector privado laburando con tu mamá siendo chico, ¿acaso estás a favor del trabajo infantil? ¿Acaso tu mamá era una explotadora? Y pasado ello, pasaste a trabajar en el Estado... ahí no te importa que te paguen con el fruto de un robo".

"Por otra parte, si opinás que trabajar en el Estado está bien parece un poco improcedente criticar a alguien que lo hizo, en especial si esa persona fue elegida por la voluntad del pueblo ¿Acaso se te pasa que Bussi llegó a la banca por votación? ¿Acaso renegás de la democracia?", agregó Milei.

Y completó: "Si usás los recursos del Estado para investigar personas, te cuento el motivo de la contratación transitoria. Había unos temas que afectaban a la Provincia de Tucumán y necesitaban un economista que hiciera el análisis de las leyes que se querían sancionar. Se terminó y me fui".

"A su vez, también he contado que en mi vida he evolucionado desde ser un post keynesiano con algo de estructuralista hasta hoy ser de la Escuela Austríaca. Yo evolucioné hacia la LIBERTAD, ¿y vos qué? Ahora sos un enemigo de la LIBERTAD y parasitás el trabajo ajeno", añadió Milei.

Y cerró: "Leandro, no me sorprendería que en la próxima elección seas un apasionado liberal porque tu fe es la de los conversos. De acusar al peronismo de ser el mal de todos los males a hacer la V de la victoria. Quizás en unos meses haces la L".