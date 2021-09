Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal fueron "atendidos" por una intendenta kirchnerista

En campaña, a veces queriendo, a veces sin querer, se cometen torpezas y contradicciones innecesarias e inexplicables. Y no sólo son atribuibles al oficialismo del Frente de Todos, envuelto en una tortuosa campaña repleta de ideas y frases desafortunadas.

La semana pasada, ante una consulta de MDZ, Horacio Rodríguez Larreta dijo no tener opinión sobre el proyecto presentado por dos aliados suyos como Emiliano Yacobiti y Cristian Ritondo para definir la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y agregó: "Me ocupo de los problemas de la Ciudad de Buenos Aires, que ya son bastantes", mientras hacía campaña para Diego Santili en Vicente López.

En esta ocasión, se olvidó de hablar "sólo" de temas porteños y describió la delicada situación por la que atraviesa el centro comercial de Quilmes, que recorrió con el precandidato a diputado provincial Martiniano Molina, el exintendente de la localidad que ahora administra Mayra Mendoza, perteneciente a La Cámpora.

“Quilmes está atravesando un momento difícil: la zona comercial, que tanto había crecido durante la gestión de @YoSoyMartiniano, hoy está muy golpeada por la crisis y la escasa ayuda recibida y la inseguridad aumentó muchísimo en todo el municipio”, expresó Larreta, y en otro tuit agregó que "esta mañana, (por ayer) con Martiniano e @ignacio_chiodo recorrimos sus calles y hablamos con comerciantes de la zona. No alcanzan las palabras para describir el esfuerzo que estuvieron haciendo todo este tiempo para sobrevivir y cuidar los puestos de trabajo”.

Rápida de reflejos, Mendoza dijo no haber respondido oportunamente porque "estaba trabajando" y luego recordó que su candidata en la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, "tan desastroso fue que la exgobernadora de la provincia no puede ni defender su gestión y se fue hacer TikTok a CABA".

El otro referente de Juntos que recibió una fortísima respuesta por parte de los funcionarios del gobierno de la Provincia de Buenos Aires fue Carlos Kambourian, el médico mediático que alertó con aciertos y desaciertos las consecuencias de la llegada del covid a la Argentina. “La realidad ha desmentido a los agoreros que decían que a esta altura del año no iba a haber vacunas para la población menor de 60 años, estamos cerrando el mes de agosto con millones de esquemas de vacunación completos” dijo ayer Carlos Bianco, jefe de Gabinete de Axel Kicillof sobre el agorero mensaje que escribió el profesional de la salud hace seis meses.

“Pensar que en agosto va a haber un aluvión de vacunas y vacunación masiva es el siguiente error. En agosto vamos a estar con hospitales llenos de pacientes y volviendo a preguntarnos por qué. Guarden este tuit”, había escrito a las 10.14 de la mañana del 19 de febrero Kambourian, precandidato a concejal en Malvinas Argentinas, donde competirá contra Lucas Aparicio.

Hoy a la mañana, el que también se prendió en el debate fue Kicillof, quien se refirió a una frase de su antecesora bonaerense, quien ayer dijo que “una cosa es fumarte un porro en Palermo un sábado a la noche, y otra es vivir en la 21-24 de Zabaleta, en la 1-11-14, rodeado de narcos, y que te ofrezcan un porro sin oportunidades, sin ir a la escuela o habiéndola dejado”.

"Es un pensamiento tremendamente discriminador y que explica bien por qué se vuelve a la capital. Lo que ocurre en la provincia es algo que no llega a comprender”, le apuntó el gobernador Kicillof.

Quien luego de sus desubicados conceptos sobre lo aburrido que puede ser vivir en Suiza y no pasar por los problemas que sufren los bonaerenses en materia de inseguridad, Sabina Frederic, la ministra de Seguridad de la Nación, fue expuesta por la diputada provincial de Juntos, María Eugenia Brizzi, asaltada por dos motochorros cuando andaba en bicicleta por Morón.

“Hoy salí a recorrer Palomar (Morón) con mi bicicleta y no duré ni 5 cuadras. Me acorralaron dos motochorros, me golpearon y me robaron. Todo muy divertido, no como en Suiza Ministra @SabinaFrederic” difundió en sus redes la legisladora, quien además, en la comisaría 6ta. de Morón informó que recibió múltiples golpes previo a que le sustrajeran la bicicleta.