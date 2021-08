Un triunfo de Cristina Fernández de Kirchner y Horacio Verbitsky que cae mal en Washington

Luego de la visita del consejero nacional de Seguridad de los Estados Unidos, Jake Sullivan, el Gobierno de Alberto Fernández termina mandando un mensaje contrario a Joe Biden: elegir a Jorge Taiana como ministro de Defensa significa más radicalización y multilateralismo sin alianza con la Casa Blanca. Un triunfo de Cristina Fernández de Kirchner y de Horacio Verbitsky, sommelier de las gestiones en esa cartera por prejuicios ideológicos.

Más allá del pasado montonero del futuro ministro que cae como una provocación hacia las Fuerzas Armadas, lo cierto es que Taiana representa cabalmente la mirada geopolítica de Cristina. Desde hace meses se comenta en el mundo del oficialismo que el senador venía cumpliendo el rol de “canciller en las sombras” de la vicepresidenta, sobre todo en el vínculo con Rusia y la República Popular China. La agenda de alineamiento con los gobiernos de esos países estaba a su cargo.

Jorge Taiana.

Evidentemente el significado de esta sorpresiva designación va en sentido contrario a la mirada para la región de la Administración Biden. “No creo que Sullivan y el Departamento de Estado hayan recibido con simpatía esta movida donde se nota la influencia de Cristina”, comenta una fuente diplomática. Todo parece indicar que la cartera de Defensa, en estos tiempos, ha adquirido importancia estratégica para los alineamientos en materia de política exterior. Además, el recambio también es interpretado como un giro copernicano a la gestión que venía impulsando el renunciado Agustín Rossi, quien sugestivamente se fue con muy buen vínculo con las cúpulas de las Fuerzas Armadas.

“Parece una decisión para desautorizar al Chivo”, dicen voceros oficiales sorprendidas por el perfil del sucesor. “Se va a desperdiciar todo lo construido por la gestión de Rossi”, comentan con preocupación en fuentes castrenses. Que llegue un defensor de la estatización de la Hidrovia no es un tema menor en términos estratégicos. Por eso enseguida surgieron preguntas que aún no tienen respuestas ¿Tendrá Taiana margen para cambiar el rumbo elegido por Rossi de no confrontar con las FFAA?, ¿volverán los tiempos de tensión y desconfianza mutua que se vivieron con Nilda Garre en ese ministerio?

¿Tendrá margen ahora el secretario de Relaciones Internacionales de Defensa?, ¿Francisco Cafiero, implementará ejercicios conjuntos con las Fuerzas Armadas chinas? Hace unos meses el primo del jefe de Gabinete sugirió en un Zoom del CARI esa polémica iniciativa. Luego fue desautorizado por el entonces titular de esa cartera. Tampoco se sabe si quedarán otros funcionarios que si respondían a Rossi. ¿Podrá impulsar Verbitsky a gente de su confianza en el nuevo equipo como Alfredo Forti o Germán Montenegro?