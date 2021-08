Salud mental: el eje de los primeros proyectos que presentaría Facundo Manes

El precandidato a primer diputado nacional por la coalición Juntos en la provincia de Buenos Aires, Facundo Manes, aseguró que en caso de ser electo impulsará inicialmente dos proyectos de ley, "una ley de capital mental", porque "hay que estimular afectiva y cognitivamente a los chicos", y en el segundo caso "un proyecto de salud mental".



Para justificar la última iniciativa, el neurólogo señaló que "el impacto mental" de la pandemia ha sido "tremendo" y diagnosticó que "la gente está depresiva, ansiosa" y "los chicos están ansiosos, con miedos, nos inculcaron miedo" producto de la irrupción del coronavirus.



Sobre la elección primaria de la coalición que él mismo integra y por la cual se enfrentará con la lista de Diego Santilli en el distrito bonaerense, Manes evaluó que esa interna "va a engordar a la oposición", tras lo cual anticipó que la puja entre el radicalismo que lo apadrina y el espacio que postula a Santilli, en el que confluyen el PRO y la Coalición Cívica, "va a forzar una discusión, debates".



"Yo creo que esta interna le viene muy bien a la oposición, a la gente", destacó y en ese sentido analizó que lo que se definirá en la PASO bonaerense del domingo 12 de septiembre será "la identidad de la oposición".

Diego Santilli encabeza la lista del PRO en la interna.

"¿Sabe quién va a decidir la identidad de la oposición? La gente, la gente va a decidir. Yo quiero ganarle al kirchnerismo, y creo que la mejor manera de ganarle es discutir lo que pasó en Cambiemos", afirmó el precandidato y entonces exhortó a "agrandar la oposición", para lo cual propuso que la coalición Juntos por el Cambio debería incluir "PRO, peronismo, radicalismo y progresismo".



En otro orden, Manes se remontó a un artículo publicado en la revista científica británica The Lancet, a partir de una epidemia que se propagó en el 2000 en el sudeste asiático, en la que se planteaba "cómo los líderes deben manejar una pandemia, para que no se vuelva en un boomerang para ellos", y entonces dijo que "los líderes deben ser transparentes y decir que no saben cuando no saben".



"Mi contribución va a ser educar a la sociedad un poco más, porque esto tiene que hacerlo la sociedad civil también, todos los partidos políticos, porque el drama argentino no lo soluciona una sola persona, ni una coalición", agregó, y sobre la actualidad definió el presente como "la mayor crisis de la historia argentina quizá", porque en su visión se trata de "una crisis de salud, económica, social, moral y educativa".



"Es un momento en el que tenemos que estar unidos", añadió y luego criticó que se promuevan "falsos dilemas, como cuarentena versus muerte, salud versus economía, escuelas abiertas o cerradas, que terminan dividiendo a la sociedad".