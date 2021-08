Videos: el mal momento de José Luis Ramón en una feria de Guaymallén

El diputado nacional José Luis Ramón quien, de cara a las próximas elecciones legislativas, se sumó al Frente de Todos, vivió un mal momento este sábado cuando fue a hacer campaña a una reconocida feria de Guaymallén y algunos trabajadores le recriminaron su decisión de sumarse al espacio que lidera el kirchnerismo.

La visita de Ramón causó revuelo en el recinto donde se comercializan, principalmente, frutas y verduras, pero lo que quedó registrado por los teléfonos celulares de la mayoría de los presentes fue el cruce que mantuvo con un hombre que le criticó haberse pasado al sector oficialista.

"No puedo entender que te hayas hecho K hermano, no me cabe en la cabeza. Hacé lo que quieras, pero nos traicionaste a todos los mendocinos", le dijo el feriante a José Luis Ramón con un evidente tono de que en elecciones pasadas había depositado su confianza en el referente de Protectora.

Lejos de amilanarse, Ramón contestó la acusación y redobló la apuesta. "Oh, que miedo que te tengo", le dijo al hombre que se sintió defraudado por el actual diputado nacional. "Deje de hablar y agredir, aprenda a conversar. Este hombre está enojado", agregó el político ante las acusaciones, pero el resto de los presentes manifestó su apoyo para con el trabajador.

La discusión entre el comerciante y José Luis Ramón hizo que cada vez más personas se acercaran a presenciar el cruce y todo terminó con la desaprobación generalizada a la presencia del político, quien provocó bastante desencanto en sus seguidores mendocinos que se encuentran en las antípodas del pensamiento kirchnerista.