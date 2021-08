Quién pica en punta, encuestas que inquietan y obras con dudas legales

Quién pica en punta

A una semana de que se oficializaran las listas de candidatos para las elecciones primerias de septiembre, comienzan a aparecer algunos sondeos. En las primeras encuestas a las que accedió MDZ, el oficialismo pica en punta pero no llega al porcentaje de intención de voto que consiguió en 2019. El dato lo esperaban, pero aseguran que aún falta campaña por delante. Eso habla, entre otras cosas, de la volatilidad: aunque Rodolfo Suarez tiene una imagen positiva de más del 50%, eso aún no se traduce en intención de voto. Sí, tienen un piso alto, que roza el 40%. Pero lo que mira Suarez y especialmente Alfredo Cornejo es la diferencia: el Frente de Todos viene detrás con más de 10 puntos de diferencia. Incluso hay encuestas que, en el arranque de la campaña, ponen al sector encabezado por el PJ abajo de los 30 puntos.

Votos peronistas dispersos

Una de las encuestas que circuló antes del fin de semana es una realizada por Santiago Alé, donde el PJ tiene una performance por debajo del 30%. Concretamente le dan a Anabel Fernández Sagasti un 28% de intención de voto. Pero aparece Jorge Pujol con un 5% de intención de voto en toda la provincia. Se trata del frente que va por afuera del Frente de Todos, pero busca captar a votos peronistas no kirchneristas. Pujol tiene una intención de voto relevante en zonas del Gran Mendoza, aunque se desvanece en el interior. ¿Esos votos se fugan del Frente de Todos?

Según esa misma encuesta cuando se pregunta por los candidatos a diputados nacionales aparecen otros datos curiosos: la diferencia entre Cambia Mendoza y el Frente de Todos se empareja. Julio Cobos y Adolfo Bermejo tienen casi la misma intención de votos, apenas superando el 25%, según Santiago Alé.

Tres gobernadores, pocas mujeres y el que "retiraron" del cuadro radical

La campaña del oficialismo en Mendoza tiene un trío protagonista. Los "tres gobernadores", Julio Cobos, Alfredo Cornejo y Rodolfo Suarez, figurarán en todos lados. Ya comenzaron a participar juntos en cuanto acto público hay. Inauguraciones, entregas, cualquier espacio será aprovechado por el trío. En ese sentido, por ahora quedan relegadas las figuras femeninas de las listas, como Mariana Juri.

La estrategia oficial supone que los "tres gobernadores" tienen buena imagen y se pueden potenciar, más allá de que la política no es matemática. En la foto de las gestiones radicales falta un mandatario, además de Santiago Felipe Llaver obviamente. El "olvidado" de la campaña es Roberto Iglesias, que está retirado de la actividad política directa. Iglesias no tiene participación porque no es candidato y está alejado. Pero más de uno recuerda una maniobra del propio Alfredo Cornejo que, en la práctica, fue la invitación al retiro de Iglesias: en 2011 ambos se disputaban la candidatura a gobernador. Cornejo simuló "bajarse" para dejarlo pasar a Iglesias. Claro, el entonces intendente de Godoy Cruz sabía que ese no era el año porque el "huracán electoral" que representaba Cristina Fernández de Kirchner arrastraría a una victoria a cualquier candidato del PJ, como finalmente ocurrió. Cornejo se quedó en ese momento con todo el manejo de la UCR y los cargos legislativos, la primera base de la construcción de su poder.

Impugnaciones, chicanas y tensión alrededor de Bento y las elecciones

Los primeros encuentros en la Justicia Electoral entre los partidos no fueron amistosos. No hubo acuerdo de "caballeros" y las impugnaciones cruzadas ocurrieron. El problema es el contexto: quien debe decidir es el juez Walter Bento, procesado y en la mira del Consejo de la Magistratura. En el primer round el oficialismo se sintió derrotado porque si bien Bento dejó que Rodolfo Suarez sea precandidato, abrió la puerta a una nueva impugnación. Allí el frente Vamos Mendocinos le hizo un favor al oficialismo: apeló la decisión de Bento a la Cámara Nacional Electoral y allí se verá si Suarez queda finalmente ratificado o no como candidato.

La otra impugnación es más árida en cuanto al contexto. Las colectoras serían avaladas por Bento. De hecho se mencionó un "fallo exprés" que finalmente fue frenado. Sí habría resolución final el próximo lunes. Todos descuentan que no habrá freno a las colectoras. Pero el cómo hace la diferencia.

La situación de Bento es cada vez más tensa y la política comienza a incomodarse. A nivel nacional ahora sí comenzó a tener relevancia. Tanto que el Grupo Clarín comenzó a agudizar la mirada sobre Bento y el rol del kirchnerismo en ese juego. Más allá de los datos reales que se mencionaron en ese diario (que hizo un raconto de la historia de la causa judicial), ese grupo tiene una historia con Bento: el juez mendocino avaló allanamientos en la sede del medio y también influyó en otras decisiones cruzadas con Supercanal. De hecho por eso Bento fue denunciado en el Consejo de la Magistratura, pero zafó.

El mega casino de la polémica

Como explicó MDZ, la política del juego tiene un nuevo impulso y se nota con las licitaciones en marcha. Entre ellas, están las salas de juego del sur y principalmente la mega sala del Este provincial. Allí los tres oferentes para montar un casino con 900 tragamonedas pidieron un canon elevado, que oscila entre el 55 y e 76 por ciento de la recaudación total.

Por eso hubo varias suspicacias detrás. El Gobierno pretendía adjudicar la licitación la semana pasada. Pero frenaron el proceso a la espera de un nuevo dictamen de Fiscalía de Estado. Allí se evalúa si esa licitación puede generar pérdidas para el Estado.

Algo similar pasa con la licitación del Casino Central, sala de juegos que insólitamente sí daba pérdidas luego de que se aumentó de manera exponencial el canon para el concesionario. Esos pliegos aún no son publicados, pero se trata de una de las licitaciones más sensibles.

Portezuelo: esperan las explicaciones de la empresa

El Gobierno sigue en la disyuntiva sobre qué hacer con Portezuelo del Viento, justo en tiempos de campaña. Vencieron los plazos para que la UTE Malal Hue presente informes detallados para explicar la rebaja de precio que hizo (a pedido del gobierno), aunque aún no se difunden esos argumentos. La intención del Gobierno es "blindar" lo más que puedan el contrato ante posibles denuncias. Es que la diferencia de precios es enorme y supera los 280 millones de dólares entre lo que presupuestó la empresa como oferente único y lo que luego rebajó. Portezuelo busca contener el Río Grande.

Mientras tanto, también se espera el dictamen de Fiscalía de Estado, que analizará la legalidad del proceso y, groso modo, si hay alguna señal de posible daño para el Estado como aseguran desde distintos sectores. Si es oportuna o no la obra no es motivo del análisis. Ese dictamen también podría salir la próxima semana.

Uno de los argumentos en contra de la realización de la obra es que por la crisis hídrica la represa "no se va a poder llenar". En el Gobierno aseguran que la sequía, que lleva una década, es un proceso "que ya ha ocurrido". El contexto no los ayudará, pues este año casi no hay nieve acumulada y el año hídrico que comienza en octubre próximo podría ser de los peores de la historia reciente.