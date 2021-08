Santiago Cafiero volvió a pegarle a Mauricio Macri y destacó crecimiento en el empleo y la producción

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, se refirió a la gestión de Mauricio Macri y defendió al Gobierno de Alberto Fernández. Al encabezar esta tarde en el Centro Cultural Kirchner el lanzamiento de un plan para la incorporación de mil científicos a organismos dependientes del Poder Ejecutivo Nacional y el programa de 100 becas cofinanciadas con el Conicet, Cafiero dijo que "esta idea era un sueño, la de tener un sistema nacional con miradas y proyectos específicos", y apuntó que se trata de "una agenda de desarrollo que se tiene que desplegar para tener un modelo de desarrollo en la Argentina".

"Cuando el presidente Alberto Fernández asumió su objetivo fue poner en eje el enclave científico y tecnológico", manifestó. También subrayó que bajo la actual administración nacional "se invirtieron 3.500 millones de pesos en el sector, lo que representa un 160 por ciento más que en 2019".

Por otro lado, al hablar de la gestión precedente, dijo que cuando Fernández asumió el Gobierno "había que reconstruir el Estado, porque había recesión, crisis en la balanza de pagos y crisis sociales, que sumadas a la pandemia, se convirtieron en dos cuestiones difíciles de afrontar".

"Con determinación y rebeldía, las pequeñas y medianas empresas sortearon los embates de un neoliberalismo económico. Con producción se reconvirtieron y dieron soberanía de insumos ante la primera ola del coronavirus".

Y en ese sentido, aportó: "La infraestructura de Salud tampoco estaba preparada. Pero con rebeldía los científicos aportaron tratamientos, testeos, barbijos, y hoy se ve un horizonte distinto, y se recuperó parte de una de las crisis, la de la pandemia".



El funcionario resaltó "el crecimiento de la producción y el empleo" e indicó que la industria "creció un 10% el último mes y está en niveles superiores a 2018, superando la recesión del macrismo".



Para el jefe de Gabinete, el próximo es el tiempo "de rotar la política de asistencia a la política de producción, para que la Argentina que viene vaya hacia donde va sus sistema de ciencia, con un modelo de desarrollo productivo y justicia social".



"La ciencia es para el crecimiento y la tecnología es para la igualdad de oportunidades", concluyó Cafiero.

Santiago Cafiero dialogando con el precandidato del Frente de Todos, Leandro Santoro.

En tanto, el precandidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires del Frente de Todos Leandro Santoro, consideró que el oficialismo encarna "un proyecto claro de Nación, en el cual Alberto Fernández propone una reconstrucción de la producción, el empleo y el consumo".

"Este modelo de desarrollo tiene una concepción ética para generar condiciones de bienestar para esta generación y la que viene. El neoliberalismo no necesita de la ciencia y tecnología. Solo determina el ascenso social por un esfuerzo individual. Nosotros creemos en combinar las dos cosas. El esfuerzo personal y el del Estado", subrayó.

Por su parte, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza, remarcó que en el mundo "ya no se discute la necesidad del conocimiento para el desarrollo de las sociedades y de sus soberanías".



Para Salvarezza, "el neoliberalismo no le da importancia a la ciencia y tecnología porque no reconoce al país competitivo, condena a Argentina al subdesarrollo y piensa un país para 20 millones, cuando se necesita incluir a los 45 millones" de habitantes.



"A partir de 2019, el Presidente fue por la reconstrucción del sistema, duplicando los ingresos del Conicet, y con la ley de financiamiento el área tiene cuatro veces más" de presupuesto, ponderó Salvarezza.