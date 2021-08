¿Mauricio Macri aceptará un rol secundario en la campaña de Juntos por el Cambio?

“Todos los presidentes son un activo en un proceso político, Macri tiene 25 puntos de adhesión, de núcleo duro, como tuvo Cristina en los peores momentos”, sostuvo ayer Miguel Pichetto. No quiere que lo jubilen. El auditor general sigue siendo uno de los pocos defensores de la figura del expresidente Mauricio Macri en el arranque una campaña electoral donde el mayor poder lo ejerce el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y las “palomas” del PRO, grandes ganadores en los cierres de listas de Juntos por el Cambio”.

Mientras algunas versiones indican que Macri regresará al país el lunes luego de su larga estadía en el exterior, lo cierto es que la mesa nacional de JxC sabe que el oficialismo centrará su campaña en la gestión económica del antecesor de Alberto Fernández. El objetivo es vincular a la coalición opositora con el pasado reciente y para ello apuntarán todos los dardos contra la figura del exmandatario. Los responsables de la campaña de Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires son conscientes de esa movida que apunta sobre todo el conurbano. Por eso sostienen que el fundador del PRO no va a participar de la campaña en territorio bonaerense.

La pregunta del millón por estas horas es si hay un pacto entre Rodríguez Larreta y Macri. Nadie lo admite rotundamente. Pero se descuenta que el extitular de Boca Juniors no va a tener protagonismo, ni centralidad política en la campaña hacia las PASO. “Mauricio va a colaborar en los distritos donde aporta y mejor mide”, dicen en el larretismo. Y agregan que las últimas encuestas demuestran que no puede andar cerca del Gran Buenos Aires “porque su imagen negativa sigue subiendo”.

Los macristas más fieles aseguran que su jefe va a jugar fuerte en Córdoba, un distrito donde es "local", a favor del exministro de Turismo Gustavo Santos, primer candidato a diputado nacional de la lista que lidera Mario Negri para ir al Senado. “Tiene planeado visitar tres veces esa provincia y viajar a Santa Fe a respaldar a Federico Angelini”, agregan sus colaboradores ¿Y no va a participar de la campaña en CABA? Parece que no por las rispideces entre Macri y María Eugenia Vidal, además sabe que Martín Tetaz como vocero económico no va a defender, precisamente, a su gestión de gobierno.

Fernando Iglesias defiende a Macri.

“El único es esa lista que defiende en serio nuestra administración es Fernando Iglesias”, agregan desde el macrismo ¿Podría ocurrir que el polémico diputado, molesto por no sentirse respaldado en la polémica con Florencia Peña, amague con invitar al expresidente a una recorrida “Ese escenario no creo que esté disponible porque el manejo de la campaña porteña está centralizado y todos los candidatos reciben instrucciones concretas, nadie se puede cortar solo”, ¿sostienen desde el larretismo?

"Mauricio no está conforme con el enroque de Santilli por Vidal y con la conformación de las listas, pero está comprometido a respaldar porque el objetivo es derrotar al kirchnerismo”, dicen sus allegados. Pero igual juega a la picardía. Lo llama a Facundo Manes y le dice que no lea los diarios, ni las redes sociales. Y en algunas charlas telefónicas con amigos ha expresado sus dudas respecto a lo que puede ocurrir si al PRO no le va bien en las PASO ¿Cómo se sentiría frente a una poco probable derrota de Santilli? Sus interlocutores dejaron la respuesta en suspenso.