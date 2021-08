Cristina Kirchner sigue cediendo y Santiago Cafiero ocupará un rol clave en la campaña

Finalmente, el funcionario que Cristina Fernández de Kirchner pretendía sacar del Poder Ejecutivo y ponerlo al frente de la lista de diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires, no sólo conservó su puesto, sino que además va a ser el jefe de campaña del Frente de Todos. Evidentemente el empoderamiento de Santiago Cafiero es una demostración más del mal momento político que viene atravesando la vicepresidenta.

Tal como le describiera en este portal Alejandro Cancelare, Cristina percibe que su centralidad política y ser la principal accionista de la coalición gubernamental ya no le sirve para imponer su voluntad tanto hacia afuera, como hacia dentro del FTD. No cabe ninguna duda que el jefe de Gabinete del presidente Alberto Fernández está al tope de su lista de “los funcionarios que no funcionan”. Pero debe ceder otra vez frente a la debilidad electoral que exhibe su creación para regresar al poder en 2019.

Hay una mesa, comandada por Fernández, que coordina Cafiero y que tiene como expresiones territoriales a Eduardo "Wado" De Pedro y Gabriel Katopodis. Para la estrategia de campaña se agregan referentes de los distintos espacios. El secretario de Medios Francisco Meritello, el de Comunicación Juan Pablo Biondi, su segundo Marcelo Martín, el vocero de Cafiero, Javier Porta, y Victoria Banegas, la coordinadora de las campañas institucionales.

Santiago Cafiero sigue "resistiendo" a Cristina Kirchner.

Por el kirchnerismo participan Santiago "Patucho" Álvarez, Hernán Reibel y Santiago Carreras. Los representantes del massismo son Claudio Ambrosini y Santiago García Vázquez. Por el kicillofismo, Jesica Rey, ministra de Comunicación bonaerense y el exsciolista Juan Courell. Ahora se han mudado recientemente al Complejo C Arte Media, en Villa Crespo, búnker del FDT en las elecciones del 2019 y propiedad del empresario K, Javier Grossman. El ideólogo de los festejos del Bicentenario en mayo de 2010.

Cafiero tendrá más injerencia en las campañas de la provincia y la Ciudad de Buenos Aires, pero compartirá el trabajo con el senador Mariano Recalde, presidente del PJ porteño, y con Kicillof, en lo bonaerense. Ellos fueron los encargados de la presentación de la estrategia de campaña que los candidatos recibieron pasado, redactado por Courel y colaboradores de la Jefatura de Gabinete. El famoso instructivo que finalmente se filtró por todos lados y que además generó fastidio en CFK por el estilo Jaime Durán Barba.