Memorándum con Irán: continúa la audiencia con más planteos de nulidad

Tras la primera audiencia donde el eje estuvo puesto en la exposición de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, una de las imputadas en la causa conocida como Memorándum con Irán, continuará desarrollándose este miércoles una nueva audiencia pública con otros planteos de nulidad.

Se trata de la causa que fue reabierta por la Cámara Federal de Casación en diciembre de 2016 -cuyos jueces hoy están cuestionados por las defensas- luego de pasar por un laberíntico camino desde que el fallecido fiscal Nisman presentó una denuncia contra la vicepresidenta y miembros de su Gobierno cuando ocupaba el cargo de presidenta.

Se espera que expongan el actual procurador del Tesoro, Carlos Zannini, el senador Oscar Parrilli y Angelina Abbona o que lo hagan sus defensas.

Seguramente entre los ejes que plantearán habrán de adherir a las manifestaciones ya efectuadas por Cristina Fernández de Kirchner quien refirió a la persecución política durante el gobierno de Mauricio Macri.

Los dichos de Cristina Fernández de Kirchner

Para referir a la etapa de persecución, tanto su defensa en el escrito como ella durante la audiencia previo a la feria judicial, aseveraron: "Concretamente, a partir del año 2016 Cristina Fernández de Kirchner comenzó a ser citada periódicamente a prestar declaración indagatoria (…) En todas las causas en las que nuestra defendida fue procesada, la instrucción quedó a cargo de los jueces Claudio Bonadío y Julián Ercolini. Ambos magistrados, a través de sorteos sospechosos y directas maniobras de fórum shopping pasaron a convertirse en jueces de atracción de cualquier causa que llevara el apellido Kirchner”.

En lo referente a la causa que nos ocupa que es la conocida como Memorándum con Irán, la vicepresidenta solicitó la nulidad de la causa.

En ese contexto manifestó: “Estamos acusados de ser encubridores del más terrible atentado terrorista que sufrió nuestro país. Es un disparate judicial, institucional y político esta acusación”.

Cristina Fernández luego hizo un raconto del recorrido de la causa y aseguró que el 29 de Diciembre de 2016 se reabrió la causa que había cerrado el juez Rafecas por inexistencia de delito. La mandataria fue crítica para con dos magistrados, haciendo la salvedad de la jueza Ana María Figueroa que votó en disidencia.

“La felicitación de Macri a Hornos y Borinsky no se hizo esperar. Al día siguiente del fallo (30/12/2016), el expresidente brindó un reportaje en el cual celebró esta última decisión, no retaceando elogios hacia los nombrados magistrados y criticando duramente a la tercera camarista de Casación Dra. Ana María Figueroa, quien señalaba, como veremos más adelante, la ilegítima intervención de ambos magistrados por una clara violación al principio del Juez Natural”, afirmó.

Entre los fundamentos hacen alusión a las visitas de los jueces Hornos y Borinsky a la casa Rosada y la quinta de Olivos durante la gestión de Macri, sobre todo alude a fechas cercanas a las decisiones judiciales tomadas por los magistrados.

Allí la vicepresidenta afirmó: “Un juez que jugaba al tenis con Mauricio Macri no puede ser imparcial ante una causa que me involucra. ¿En serio que quieren hacernos creer que estas causas son legítimas? Nunca vi algo así de ilegal, los mismos jueces involucrados. Es un escándalo monumental y los medios concentrados no dicen nada”.

Tras la audiencia los jueces del Tribunal Oral Federal 8, luego de que concluyan algunas medidas probatorias solicitadas, estarán en condiciones de definir si hacen lugar a los planteos de nulidad de las partes o si por el contrario avanzan en el debate oral fijando una fecha. Por lo pronto las querellas advirtieron que tampoco participarán ya que no la convalidan.