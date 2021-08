Maniobra judicial: Rodolfo Suarez puede ser candidato, pero el juez Walter Bento lo dejó "en capilla" hasta después de las PASO

El juez federal Walter Bento rechazó la impugnación contra la candidatura de Rodolfo Suarez, que se postula para senador suplente. Pero en la decisión, mandó otro mensaje y, en realidad, dejó "en capilla" al gobernador. Es que el cuestionado juez rechazó la presentación del frente Vamos Mendocinos porque no la consideró pertinente, pero dejó abierta la puerta a que Suarez sea cuestionado luego de las PASO. Bento no analizó si era legal o no la candidatura, sino que la rechazó por cuestiones formales. Para el oficialismo es una señal para dejar con alguna vulnerabilidad a la lista. Incluso van más allá: creen que es una señal "para el kirchnerismo".

La interpretación que hace Bento es que al ser elecciones primarias los candidatos solo pueden ser impugnados por "correligionarios", es decir, por integrantes del mismo frente. Por eso rechaza el pedido de "Vamos Mendocinos", a quienes considera no legitimados para accionar. En realidad la candidatura de Suarez sí fue cuestionada internamente por un sector del radicalismo, aunque no fue apelada.

En Cambia Mendoza entienden eso como una estrategia, pues consideran que con esa interpretación cualquiera podría ser candidato sin cumplir ningún requisito. "Es una señal para quedar bien con el kirchnerismo", se quejan en el Gobierno.

Walter Bento dejó "en capilla" al Gobernador.

El rechazo al pedido habilita a Suarez para competir en las PASO, pero deja abierta la posibilidad a que sigan las impugnaciones luego de las elecciones. El momento indicado es para Bento cuando deban oficializarse las candidaturas. Nada es ingenuo en el ajedrez judicial y electoral. Bento está procesado por causas gravísimas como asociación ilícita y enriquecimiento. En paralelo el Consejo de la Magistratura analiza su desempeño. En paralelo sigue en funciones y tiene a cargo las elecciones.

Pero hay más. Mañana se realiza la audiencia en el despacho de Bento para analizar las listas y presentar impugnaciones. Cambia Mendoza presentará la impugnación a las listas colectoras. La respuesta a esa impugnación será otra marca: la duda es si la rechazará como hizo con el caso de Juntos o si avalará las colectoras de manera lisa y llana. La diferencia parece sutil, pero no lo es tanto.

"No hacer lugar a la impugnación presentada por el apoderado de la alianza ‘Vamos! Mendocinos’ (Nº504) contra la oficialización como precandidato a senador nacional suplente del Sr. Rodolfo Suárez de la lista ‘Juntos por Mendoza’ de la alianza ‘Cambia Mendoza (Nº503), en el marco de las elecciones ‘Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias’ del 12 de setiembre próximo", dice a secas la resolución de Bento. Pero lo importante está antes.

En el fondo todo podría morir en el terreno de las chicanas judiciales y señales, Difícilmente Suarez pueda ser "bajado" como candidato luego de ser votado. Justamente el voto "es soberano" ante cualquier duda. Lo mismo con las colectoras. Si hay dudas, prima el derecho de elegir y ser elegido. Mientras tanto, quien maneja las reglas de juego tiene un poder inusitado y eso es lo que pasa con Bento.