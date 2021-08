Las 5 "reinas" que dejan el trono y se lanzan a la carrera política

Dentro de las nóminas completas presentadas por los diferentes frentes electorales se observa el nombre de cinco reinas vendimiales. Entre ellas, hay dos nacionales, una departamental, otra distrital y una que quiere renovar su banca. El caso más resonante de una soberana en la política es el de la actual intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, que llevó la corona y el cetro vendimial en el año 2010.

En el departamento de La Paz, Romina Barrera, actualmente ejerce como concelaja en representación del Frente de Todos y aspira a renovar su banca en las próximas elecciones legislativas dentro del Concejo Deliberante. Barrera fue electa reina departamental en el año 2007.

Barrera y Sagasti

Dentro de las nuevas aspirantes para el Congreso de la Nación se ubica Sofía Haudet, reina nacional mandato cumplido, coronada en el 2014. Ocupa un lugar en las listas como suplente a diputada nacional por el Frente de Todos.

Cuando fue electa Reina de la Vendimia salió a la luz su militancia dentro del peronismo. Fue representante del departamento de Guaymallén cuando Luis Lobos era intendente de la comuna.

"Creo en la política como herramienta de transformación social y desde hace muchos años trabajo para que esa transformación sea real. Hay que entender que el ser humano es político por naturaleza y todo tiene que ver con nuestras acciones", expresó Haudet. Además sostuvo que actualmente el Partido Justicialista refleja unidad y está en búsqueda de una renovación.

Sofía Haudet.

Para la Legislatura Provincial, en el frente Vamos Mendocino, se encuentra Luz Fernández, reina departamental 2010, quien se postula para senadora provincial en segundo término por el Primer Distrito.

En diálogo con MDZ explicó cuál fue la decisión que la llevó a integrar una lista. "Me pareció el momento oportuno en el cuál me siento capacitada para hacerlo. Como profesional de la nutrición quiero trabajar sobre la salud, inicialmente defendiendo a todos los profesionales que no están siendo bien remunerados y por otro lado, tratar la obesidad ya que es una enfermedad que conlleva fuertes complicaciones con el covid-19 y no se toman medidas sobre el asunto", relató.

El frente Vamos Mendocino, también está integrado por una reina nacional de la Vendimia año 2007, se trata de Paula García, quien quiere ocupar una banca en el Concejo Deliberante del departamento de Guaymallén.

"Decidí integrar una lista primero porque me dieron esa posibilidad y segundo porque he notado que los jóvenes tenemos poca participación en la política, estamos llamados a pensar en nuestro futuro y a actuar por la construcción de nuestra sociedad. Por otro lado, como mujer, me parece importante vincularnos a espacios desde donde podamos aportar nuestros conocimientos ya sea como profesionales o como ciudadanas comprometidas", describió García.

Además, aseguró que tiene la seguridad de poder ofrecer una "nueva mirada joven en relación a los proyectos o políticas que se puedan implementar".

"Creo firmemente en los beneficios que genera trabajar en equipos colaborativos, apuesto a la educación como espacio de transformación y generadora de oportunidades, celebro que las mujeres podamos tener una mirada crítica sobre la realidad y que nos involucremos en distintos espacios: la política es uno de ellos" sentenció.

Para el Concejo Deliberante de Guaymallén en sexto lugar aparece Estefanía Alejandra Correa. Fue reina distrital de Colonia Segovia y se caracterizó por llevar la bandera de lucha contra la discriminación y el bullying. Estefanía Correa

"Mi decisión de integrar la lista fue porque se necesita nuevos paradigmas y cuando digo nuevo, no es más jóvenes sino nuevas ideas para que se llegue a todos los sectores, hay que crear lazos con la comunidad no salir solo en épocas de elecciones", sintetizó Correa.