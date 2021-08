La curiosa explicación de Miguel Ángel Pichetto sobre la polémica frase sexual de Victoria Tolosa Paz

Miguel Ángel Pichetto se sumó a la polémica en torno a la afirmación de Victoria Tolosa Paz sobre que en los gobiernos peronistas "se garcha", al afirmar que la precandidata a diputada nacional del Frente de Todos "necesita que se hable de ella" para que la gente "la conozca" y le dé un voto en las próximas elecciones.

La polémica comenzó ayer cuando Victoria Tolosa Paz había dicho durante una entrevista que desde el movimiento peronista "vinimos para hacer posible la felicidad de un pueblo y la grandeza de una patria y no hay felicidad de un pueblo sin garchar", y añadió: "Lo que digo es parte importante de la vida, el baile, el disfrute, el goce, no lo vamos a ocultar. Somos seres humanos, nos gusta gozar, nos gusta divertirnos. En el peronismo siempre se garchó. Es así".

"(Carlos) Menem una vez me dijo: 'Si no te conocen, no existís'. Después, me dio un consejo: 'Bien o mal, pero que hablen'. Victoria Tolosa Paz necesita que hablen de ella y que la conozcan. Nadie vota ni nadie ama lo que no conoce", explicó Miguel Ángel Pichetto en declaraciones al programa Odisea Argentina, del canal LN+.

En ese sentido, el excandidato a vicepresidente desmintió a la precandidata: "Los movimientos, que incluso estuvieron en la actividad guerrillera, como montoneros, eran fuertemente conservadores porque castigaban fuertemente la infidelidad y hasta solían hacer degradaciones frente a relaciones que se planteaban de tipo extramatrimonial. Tenían además una mirada muy negativa hacia el diferente, el homosexual y de diferentes orientaciones sexuales".

"El pasado de los sectores juveniles, en los 70, era fuertemente conservador. Venían todos del catolicismo. En el fondo no eran liberales. Recién la década del 90 está marcada con una mayor libertad", agregó.

Por otra parte, Miguel Ángel Pichetto también criticó en duros términos a la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, por decir que "Suiza es más tranquilo, pero también más aburrido" que la Argentina: "Te matan como un perro en el conurbano por robarte el auto, o matan a un padre en presencia de los chicos. Eso debe ser entretenido. Me parece ridículo y patético lo que declaró. No es propio de una ministra de Seguridad".