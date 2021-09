El famoso que busca imponerse y gobernar en Tigre

Segundo Cernadas fue "tentado" para que se incorpore a la política y particularmente a Cambiemos por su amigo Alex Cambell, uno de los hombres de mayor confianza de María Eugenia Vidal. Asumió como concejal en Tigre y estaba sólo en la escena opositora hasta la irrupción de Nicolás Massot como contrafigura.

¿Cómo incide la reunificación del Frente de Todos de Tigre?

Es algo que se veía venir, es lógico y ya pasó hace dos años. Yo me preocupo en ganarles más allá que estén juntos o separados.

¿Qué te permitió ver durante tu presidencia del Concejo Deliberante?

En nuestra presidencia tratamos de sumarle transparencia, abrimos una página web en la que todo se viera, todos estuvieran enterados sobre lo que hacemos y discutimos.

Conseguimos que se aprueben en el Presupuesto varias partidas que no estaban previstas ni analizadas previamente por el Departamento Ejecutivo. Logramos que se vote y se apruebe la suspensión de las tasas municipales para aquellos que estuvieron cerrados durante la cuarentena del año pasado.

Vos no naciste en la política. ¿Cómo es la competencia con alguien joven pero que sí se inició en esta actividad? ¿y como pasas de ser el único referente a estar discutiendo con otro de igual a igual?

Nosotros lo recibimos muy bien, comimos un asado y creímos que su pretensión era para sumar. Pero inmediatamente vimos que quería romper, dividir, y yo no quiero entrar en la boludez de la chiquita, y no hago oposición en Juntos por el Cambio. Lo que hacen oposición en Juntos es no entender nada.

Es imprescindible sumar gente que quiera laburar, menos café y solucionar problemas para la gente, como bajar impuestos, generar trabajo y darle respuestas. Son muchos negocios los que están cerrando. Estamos llegando a un límite muy peligroso.

Incluso si hablamos de situaciones que afligen a todo el país, como la economía o la seguridad, donde la gente cree que se le cuida más a los delincuentes que a la gente común. Hay cosas que en otros lados del mundo no pasan.

En educación, la mitad de los habitantes de Tigre no terminaron el secundario y esto seguirá pasando mientras la educación la manejen los sindicatos. Están pasando cosas tan graves que nos terminarán ahogando y necesitamos un presidente y gobernadores que quieran dar un vuelco contundente en nuestro país. Segundo Cernadas.

¿Sirven estas PASO o podrían haberse evitado?

Sirven porque amplían. Hay dos listas, con gente muy queridas, y está buenísimo. Pero yo a elijo a Santilli por su experiencia, porque quiero que en Tigre haya la Salud, la Educación, las cloacas y los servicios que tenemos en CABA. Esto no lo hace cualquiera, y Santilli tiene esa experiencia.

Pero no será gobernador, sólo será diputado nacional, no ejecutará nada… ¿Era necesario una PASO si ambos podrían haber integrado una lista tranquilamente?

Si, en ese aspecto, sí. Pero esta PASO está mostrando lo mejor que tienen. Pero tienen que tener en claro que el rival es el Frente de Todos, no pelearnos más con nosotros que con los que están fuera de nuestro proyecto.

¿Crees que en Tigre se podrán armonizar la lista luego de las PASO y habrá una coordinación de campaña para enfrentar al oficialismo?

No hay otra opción, le guste a Massot, me guste a mí o le guste a quien le guste. No podemos seguir en la chiquita, pelearnos entre nosotros, porque sino esto se termina, la soga se corta y esto no da para más. El doce de septiembre o paramos al Frente de Todos o la gente se empieza a ir. No podemos ir a medias. El cambio debe ser rotundo.