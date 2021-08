Mendoza sin centros de esquí

El invierno de 2021 será recordado en la provincia de Mendoza como aquel en el que ningún centro de esquí abrió sus puertas.

A la falta de nieve por efectos del clima, se suma la deficiente gestión de las autoridades provinciales, quienes vía expropiación (caso Penitentes) o vía no autorización (caso Cerro Punta Negra) privan a la provincia de una actividad que ha generado a lo largo de la historia reciente fuentes de trabajo e importantes ingresos para los mendocinos.

Es llamativa la situación del emprendimiento Cerro Punta Negra, donde la autoridad ambiental de la Provincia de Mendoza prefiere no autorizar el proyecto a poner en evidencia su propia negligencia.

La autoridad ambiental de Mendoza, ante la falta de formulación de un Plan de Manejo del Área Natural Protegida, que la misma ley de creación del área le obliga a hacer; rechaza ilegalmente el proyecto. Es decir, como nunca se preocupó por regular el área, prefiere rechazar sin más.

No es un dato menor que el Área Natural Protegida fue creada por ley en el año 2012. Desde esa fecha y durante los nueve años siguientes nada ha hecho la autoridad ambiental para que la zona pueda desarrollarse.

Cerro Punta Negra se ubica en el Área Natural Protegida Manzano Portillo Piuquenes, hecho que no resulta novedoso en la industria atento a que la mayoría de los centros de esquí de la Patagonia Argentina se encuentran en Parques Nacionales. No obstante ello, Mendoza decide no aprobar un centro de esquí -con todos los demás cerrados- sin hacer previamente los deberes.

Una vez más, Mendoza se queda afuera de la oferta turística invernal.