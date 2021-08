La nueva excusa de Alberto Fernández por el cumpleaños clandestino en Olivos

Durante la tarde de ayer el presidente Alberto Fernández y la primera dama Fabiola Yañez fueron imputados por la reunión clandestina realizada para festejar el cumpleaños de Yañez el 14 de julio del 2020. Este viernes, en diálogo con Radio 10 el presidente intentó dar por finalizado el tema y admitió que cometió "un descuido producto de la vorágine en la cual estaba viviendo". "No hubo una maniobra dolosa sino un acto de imprudencia y negligencia", manifestó.

"Yo lamento mucho lo que sucedió, no fue un hecho doloso, pero ya lo explique", manifestó el jefe del Ejecutivo nacional en referencia a la fotografía en la que se puede ver a 12 personas celebrando en la quinta de Olivos violando las restricciones que el propio Fernández había establecido por DNU.

"Yo me presente espontáneamente frente a la justicia y les dije como debería ser resuelto el caso dándoles la alternativa de pagar mi daño", agregó en referencia a la propuesta de donar la mitad de su sueldo al Instituto Malbrán durante cuatro meses en compensación por lo ocurrido.

"No esperé que me citen, ni busqué influenciar un juez ni busqué un abogado lobista. Me presenté espontáneamente y dije lo que creo que jurídicamente ocurrió. Ya di las explicaciones, fue algo que no debió haber ocurrido", adhirió el mandatario nacional.

"Espero que la justicia actué y evalué mi planteo el cual creo que es un planteo solido, lo demás son planteos que lo hacen los diarios", aseveró Fernández en diálogo con Gustavo Sylvestre dando a entender que más allá de su "error" existe una operación mediática sobre el tema.

"La imputación es solamente un aviso de que alguien esta siendo investigado, hace dos semanas que ya lo sabia Clarín y La Nación", señaló en ese sentido.

"Un hombre de bien asume el compromiso y el error que se cometió y así lo hice. Estoy satisfecho por haber accionado como lo hice, espero que las cosas transcurran por el orden judicial que corresponde", finalizó.