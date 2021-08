Habló el chico adoctrinado por la profesora K y contó lo sucedido en el aula

Dos días después de que se que se viralizara en las redes el video donde la profesora lo adoctrina contra el macrismo, grabado por un compañero, Jeremías dio a conocer lo sucedido en una entrevista en un canal de televisión.

El joven, alumno de la Escuela Técnica N° 2 María Eva Duarte de Ciudad Evita, partido de La Matanza, afirmó que “después de la clase, con mis amigos nos preguntamos qué le había pasado a la profesora" en lo que, a su juicio, fue “un debate que se descontroló y se hizo masivo”.

“Yo quería que me responda una pregunta: qué opinaba sobre la situación actual. Y ella sacó un libreto y me lo leyó de pie a cabeza”, aseguró el joven, quien agregó que “iban 20 minutos y no se calmaba”, De hecho, así lo relata, los gritos se escucharon en otras aulas, donde otros alumnos preguntaron si la docente se encontraba bien.

"Era una clase normal. Salió el tema y ella se puso así como la vieron. Era un desafío. El desafío era estar tranquilo, mostrarle que se podía hablar, no hace falta gritar”, añadió.

Jeremías, consultado por la opinión del presidente Alberto Fernández, quien justificó y defendió a la profesora, prefirió no manifestarse al respecto y se limitó a decir que “él tiene su opinión y, tal vez, los chicos que estábamos en el aula tenemos otra... o no...”.

Sus padres fueron más críticos con las declaraciones de Fernández. De hecho, hoy afirmó sobre la docente: "Que haya tenido ese debate es formidable porque abre la cabeza de los alumnos", a lo que Sergio, papá de Jeremías, respondió diciendo que "la violencia no sirve, la verdad que me da lástima por él (Alberto Fernández), decir que está bien educar a un chico con violencia, para mí no está bien”.