Mujeres de distintos frentes denuncian a un candidato por misógino

La campaña está a punto de estallar. Las chicanas se intensifican y los precandidatos utilizan las redes sociales para hacer denuncias continuas. En esta oportunidad Noelia Barbeito, precandidata a diputada nacional por el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), acusó a Mario Vadillo, integrante del Partido Verde, de misógino.

Mario Vadillo, precandidato para ocupar una banca en el Congreso de la Nación, expresó que "Noelia Barbeito es una carta que la sacan cada dos años, la ponen a jugar y después la guardan. No entiendo como alguien que está involucrado en política no lo haga todo el tiempo", describió el legislador.

Frente a esos dicho, Noelia Barbeito usó Twitter para hacer público el descargo: "¿Hasta cuándo soportar la misoginia de Vadillo en campaña? En un spot trata a Anabel como "la mano de". Yo, según él, soy "una carta que la sacan y después la guardan". Y Josefina Canale es "una mujer que está en la política pero no deja de ser la parte administrativa" Señor!"

Por supuesto los mensajes de apoyo hacia Barbeito no se demoraron en aparecer e incluso la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti apoyó la denuncia de la referente de la izquierda. "Nada nuevo bajo el sol. Lo que sí sucede ahora es que no lo dejamos pasar. No somos suplentes de nada, sino protagonistas de nuestro futuro. Violencia también es desvalorizarnos por ser mujeres. En esto, siempre vamos a estar de acuerdo", describió la legisladora.

Josefina Canale, otra de la mujeres mencionadas por Mario Vadillo, también criticó el accionar del referente del Partido Verde. "La verdad es que no sabía que me había tratado así. Gracias por la defensa, @barbeitonoelia. Intentar denigrar mujeres para conseguir visibilidad es un recurso muy bajo", acusó. Canale es precandidata a diputada nacional del frente Cambia YA.

Myriam Bregman, diputada porteña por el Partido de los Trabajadores Socialistas, brindó a través de Twitter su solidaridad para la activista del FIT en Mendoza. "Basta de Machista", fue uno de los comentarios usados.