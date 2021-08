El explosivo audio de una abogada que sacude a todo el Poder Judicial

EL grado de tensión entre abogados y las autoridades de la Corte en la provincia de Mendoza ha llegado al extremo. Esta semana el juez de la Corte Mario Adaro recibió un audio intimidante de una abogada que se hartó de esperar que las autoridades del Poder Judicial solucionen los problemas que ha generado el nuevo sistema de expediente online. La letrada exige una respuesta y con angustia deja clara la situación que están viviendo cientos de profesionales que no saben cómo explicarles a sus clientes por qué se demoran tanto sus expedientes, muchos de ellos con temas sensibles relacionados a la Justicia de Familia.

Mario Adaro citó a la abogada a una reunión para buscar soluciones.

"Hola como estás doctor Adaro. Te tuteo porque estoy harta, porque realmente no sé ni quién se creen ustedes allá en la Corte y de qué nos tratan a nosotros los abogados que trabajamos y que somos parte del servicio de justicia", comienza el audio en el que se percibe el malestar de la profesional del derecho. "Desde junio estoy esperando que el juzgado de Godoy Cruz, entre otros, me vincule a las causas con este maldito sistema que compraron para que me provean los escritos. Aguantando a los clientes desde esa fecha ya sin saber qué decirles", narra. Pero luego de ello, ilustra como esto no solo impacta en el servicio de justicia sino en sus propios ingresos como sostén de familia.

"Yo te pregunto ¿vos de qué te crees que vivo yo? ¡Porque vos ganás 600 o 700 mil pesos sentado ahí en la corte! ¿Me entendés? Corte a la que llegaste no precisamente por tus méritos. Y si fue por tus méritos te felicito, no me interesa. Pero yo soy abogada y vivo de esto. Soy sostén de hogar, tengo dos hijos adolescentes. No soy una mantenida por ningún hombre, de ningún macho", disparó.

El tono del audio fue subiendo y el nivel de indignación escaló a tal punto que ni el gobernador se salvó de las críticas. "Estoy harta de vos, de la política, de Suarez (Rodolfo) y de todo esto. No puede ser que los abogados de familia no podamos trabajar desde abril por la puta compra del sistema", dispara la letrada y le deja claro al ministro Mario Adaro que ser juez de la Corte no lo hace superior al resto.

"Y te hablo así porque vos no sos más que yo. Vos laburas de lo que laburas y yo laburo de lo que laburo y lo que han hecho es una falta de ética, de respeto. En connivencia con un colegio de abogados que no nos defiende", agrega en referencia a la falta de respuesta a los reclamos.

"Estoy harta Adaro. Me rechazan escritos presentados en junio porque supuestamente los han vinculado. No me figura el expediente vinculado. ¿Cómo trabajo yo con este puto sistema me podés explicar?", subraya la persona que le envió el audio al ministro del máximo tribunal.

"¿Me podés dar una respuesta? Porque vos no me mantenés a mis hijos, no mantenés mi casa, vos no ponés la cara en el estudio. Porque vos no tenés un estudio con prestigio ni te has roto el culo sentado en un escritorio para tenerlo. Pero yo sí, en forma particular porque a mi nadie me paga el sueldo. Te pido que escuches el audio y me des una respuesta", finaliza.

Esta semana se llevó adelante una tensa reunión entre los jueces de la Suprema Corte y representantes del Colegio de Abogados de Mendoza. Desde la institución que nuclea a los profesionales del derecho le han solicitado a la Corte que suspenda por seis meses la implementación del sistema Iurix en diferentes fueros atento a las deficiencias que ha mostrado.

El problema se arrastra desde hace tiempo y en la Corte minimizaron la importancia de los reclamos pero la situación ya se ha tornado insostenible.