Mauricio Macri, fortalecido con la suba de su imagen, se sube al ring y endurece a las palomas

La caída abrupta de la intención de voto del Frente de Todos y la suba en la imagen negativa de sus principales accionistas, generaron a su vez una recuperación en la popularidad de Mauricio Macri que lo ponen competitivo y con chances de ser elector y protagonista en el escenario electoral.

De acuerdo a los sondeos que se están terminando por estas horas el expresidente logró dar vuelta la imagen negativa que lo venía golpeando desde 2019 y puede recuperar su centralidad política, más allá del intento de jubilación que impulsan las “palomas” de Juntos por el Cambio. “Esta de vuelta en el centro del ring dispuesto a ocupar su espacio central en la coalición”, dicen en su entorno.

En el peor momento siempre mantuvo un 25% de adhesiones en la sociedad. Pero ese piso empezó a subir en las últimas semanas “como una revalorización de su perfil austero y su gestión de gobierno frente a los principales actores del actual gobierno de Alberto Fernández”, dice un encuestador que trabaja para el PRO. “El contraste de su intimidad familiar durante el mandato presidencial con el Olivosgate lo hace recuperarse con un sector de la sociedad que se había enojado con su política económica”, agrega otro consultor de opinión pública.

Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner.

Por estas horas las encuestas que se están realizando en la provincia de Buenos Aires le muestran por arriba de Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner. Uno de esos sondeos lo dan por primera vez con imagen positiva más alta que la negativa: 52% contra 45%. En Santa Fe tiene casi 40% de adhesión, en Córdoba y en CABA sigue siendo más popular. “Hace un rato que la sociedad tiene mejor concepto de su gestión en comparación con la del Frente de Todos”, agrega un encuestador que mira la serie histórica.

Todo parece indicar que el regreso de Macri al escenario electoral no es solo para contener el voto duro que se le escapa a María Eugenia Vidal y a Diego Santilli, quiere ocupar su papel protagónico. “Hoy menos que nunca se puede intentar jubilar a Mauricio, es la contracara de Cristina y de Alberto”, agrega uno de sus allegados. Consideran que va a marcar la agenda con su discurso duro en las tres semanas que quedan para las PASO. “El discurso vacío de las palomas no conforma a gran parte del electorado que está muy enojado con el Gobierno”, agrega el vocero.

Macri mira las encuestas y habla permanente con dirigente de todos los distritos. Se venir el 12 de septiembre una gran performance electoral de JxC y no quiere quedarse afuera de esa foto el domingo a la noche. Tendrá su cuotaparte de ese potencial resultado. No solo Horacio Rodríguez Larreta o Diego Santilli. Después empieza otro capítulo para ver si puede llegar al “segundo tiempo” en el 2023. Si el oficialismo llegara a ser derrotado ya no parece una utopía.