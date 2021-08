Feroz insulto de un exfuncionario menemista a Fabiola Yáñez: "Es la..."

El exfuncionario Juan Bautista 'Tata' Yofre tuvo expresiones muy polémicas e incluso de tinte misógino hacia Fabiola Yáñez, al asegurar que "no es la primera dama" de la Argentina, sino que más bien "es la novia, la amante" e incluso "la querida" del presidente Alberto Fernández.

Invitado al programa W Ver y Rever, del canal TN, Yofre interrumpió al conductor Nicolás Wiñazki para recordarle que el estado civil de Fabiola Yáñez no condecía con el rótulo oficial de Primera Dama: "Siempre nos equivocamos, porque no es primera dama. Es la novia, la amante, la querida del Presidente, no es la esposa" de Alberto Fernández.

"La primera dama de un país es la esposa del presidente, y esta señorita no lo es", insistió el 'Tata' Yofre.

Juan Bautista 'Tata' Yofre tuvo expresiones contra Fabiola Yáñez que rayaron lo misógino.

Asimismo, el exsecretario de Inteligencia durante los primeros meses de gobierno de Carlos Menem señaló que si Alberto Fernández "quiere que la llame primera dama" a Fabiola Yáñez, que primero "se case con ella", y lo remató tildándolo de "zanguango".

Ante el comentario de Wiñazki sobre que Fernández y Yáñez están comprometidos a casarse, el 'Tata' Yofre expresó su escepticismo: "¿Están comprometidos? ¿Vos lo viste? ¿Sabés cuántas veces me comprometí yo? Muchas. No ando por el mundo con compromisos".

Incluso el escritor contrastó la situación de Fabiola Yáñez con la de Zulemita Menem, quien asumió de facto la función de primera dama luego que Carlos Menem se separara de Zulema Yoma: "Zulemita era una compañera que acompañaba a su padre, pero nunca la llamé primera dama. Igual era una cosa más seria".