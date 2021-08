Aumentos: el Gobierno hace equilibrio para amenguar los impactos antes de las elecciones

Año impar, año de complicaciones. Año de elecciones, año donde todas las decisiones pasan por un tamiz distinto: qué impacto puede tener alguna medida sobre el electorado. Y en 2021, cualquier cosa que afecte al bolsillo pasa por un control mayor. Es que la inflación y los problemas para llegar a fin de mes están en el tope de las preocupaciones sociales y por eso el Gobierno nacional y provincial recalculan. El gobernador Rodolfo Suarez busca hacer equilibrio entre la necesidad de actualizar algunos precios que dependen de él y evitar los costos sociales negativos.

Las tarifas de servicios públicos y otros precios regulados están bajo la órbita de Suarez. En algunos casos el Gobernador no podrá evitar el impacto previo a las elecciones. En otros, el impacto será posterior.

El primer aumento golpea directamente a la clase media: las cuotas de las escuelas privadas subsidiadas subirán entre 12 y 13% desde septiembre, según el nivel de subsidio que tengan. La nueva suba se suma al 15% que se había otorgado en abril y responde al pedido de las asociaciones de escuelas privadas. De hecho la DGE había publicado la semana pasada esa decisión, pero se rectificó para hacer más parejo el esquema. Las escuelas que tienen 100% de subsidio aumentarán un 13%. en el caso de las primarias con 100% de subsidio la cuota máxima será de 3.224 y la que tienen menos subvención llegará a 6.459 pesos, con un aumento del 12%. En el secundario las cuotas oscilarán entre los 3.982 y los 8.090 pesos.

Los nuevos valores de las escuelas de gestión privada que tienen subsidios.

Las escuelas de gestión privada que tienen subsidio estatal son reguladas por el Estado. El aporte del Estado va a pagar sueldos y para acceder deben cumplir algunos requisitos. Entre ellos mantener los topes de las cuotas para materias programáticas (cobran aparte asignaturas y actividades especiales).

Servicios

El mayor equilibrio se hace con los servicios públicos. En el caso de la tarifa eléctrica, por ejemplo, se van a solapar dos incrementos. Ya ha una suba del Valor Agregado de Distribución que será del 12% si se cumple lo sugerido por el EPRE. Pero no está el Decreto de Suarez que ordena su aplicación. Pero además, hoy se autorizó el inicio del mecanismo para revisar nuevamente un análisis para volver a actualizar la tarifa. Ese proceso termina con una audiencia pública y un nuevo Decreto.

Según se estima, la suba esquivará las PASO. Es decir no se aplicará antes del primer round electoral. Pero si los tiempos administrativos se cumplen sin interferencias, podría aplicarse antes de las generales de noviembre. Hacia fin de año, podría estar listo el otro incremento.

Las dos subas que seguro quedarán fuera del calendario electoral son los más sensibles: el transporte y el servicio de agua y saneamiento. En el caso del servicio de colectivos urbanos, ya es "uso y costumbre" que las suba se aplican desde el inicio del año. Y es el más complejo por el impacto que tiene.

El agua tiene un camino particular porque es el único servicio cuya tarifa no se congeló durante la pandemia y el que más aumentó. También el que más problemas de calidad tiene y toda la cadena depende del Estado: desde el principal prestador, hasta quien debería controlarlo, pasando por el que decide si aumenta o no.

La inflación es el problema más urgente a resolver. En Mendoza, incluso, el impacto es mayor que el nacional. En los primeros 7 meses del año la suba de precios fue del 30,7% y la inflación interanual, según la DEIE, fue del 54%.