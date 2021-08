Llamado de atención: “jubilaron” a un controvertido Barón del Gran Buenos Aires

No son pocos los políticos y gobernantes a los que, luego de haber ejercido el poder por mucho tiempo, sienten que el electorado le debe conceder otra oportunidad, aunque le hagan saber lo contrario. Algunos creen que su tiempo fue escaso. Pero otros que han ejercido el poder en sucesivos periodos llegando a contabilizar décadas, no cesan en el intento de recuperar algo que están convencidos les pertenece y que injustamente les han arrebatado.

Se trata de una especie, en vías extinción, aunque quedan áreas protegidas aún donde sobreviven gobernaciones o sindicatos donde no se los puede juzgar por querer volver, simplemente porque no conciben la más remota posibilidad de irse, por lo menos hasta que el ciclo biológico se cumpla.

En este grupo, objeto de estudio de la paleontología política, se destaca el exintendente de Merlo, Raúl Otacehé, quién acaba de intentar sin éxito participar en las elecciones primarias del próximo 12 de septiembre dentro del Frente de Todos en el distrito donde gobernó con mano férrea durante veinticuatro años.

El “sistema,” partidario y judicial que lo protegió durante los años en los que dispuso arbitrariamente del municipio, impidiendo que tenga competencia electoral, ahora le impide convertirse en competidor. Los teléfonos de antaño ya no son atendidos, lo que aquel dispositivo institucional tenía de bueno por entonces, ha pasado a convertirse en perverso porque se siente proscripto.

El sistema no ha cambiado en años, solo que, de tanto en tanto, concede un jubileo como el que dispuso en 2015 para que el pueblo de Merlo y de otros territorios, pudiera expresarse libremente. En aquella oportunidad, el actual intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, lo derrotó sin atenuantes poniendo fin a su ciclo de abusos.

Los intentos “retornistas” de Otacehé parecen estar inspirados en el clásico film de Mario Monicelli, “La Armada Brancaleone” donde el protagonista se propone recuperar un feudo que dice corresponderle por herencia con un grupo de menesterosos. El nombre de esta película se popularizo para designar a un grupo improvisado de personas muy mal dirigidas y equipadas para la misión que se proponen.

La política argentina no deja de sorprendernos cada tanto con el capricho de aquellos que no asumen el paso del tiempo ni el fin de los ciclos, de los que cargan con la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Un llamado de atención para centenares de intendentes, gobernadores y sindicalistas.