"Es con onda": el humor de forma explícita en los spots de campaña de Cambia Ya

Enrique De Oto es publicista y fue el gran creador de los comerciales del hotel "La Luna". Actualmente es el responsable de los spot de Cambia Ya. En una entrevista con MDZ relató que su gran desafió fue plantear los problemas de la sociedad en sus situaciones cotidianas. "Armamos una campaña ciudadana no política", describió.

Las filmaciones de Cambia Ya mostraron un eje disruptivo en relación a los spot que se acostumbran a mostrar los partidos políticos que apelan a los sentimientos de pertenencia o la emotividad simplista. En esta oportunidad, sus creadores apelaron a las situaciones cotidianas que tiene que atravesar cada ciudadano y lo hicieron con "un poco de humor".

"Tengo que admitir que soñé con hacer esta campaña. Desde un primer momento junto a Sergio Miranda, jefe de campaña, planteamos no mostrar al político, sino invertir los términos. Buscamos armar una publicidad no tradicional donde el político no se ve, sino que mostramos la realidad diaria de los ciudadanos que tienen que hacer un trámite", explicó De Oto.

Según relataron desde la "cocina" de la creación, la campaña para armar estos videos fue muy democrática, ya que cada precandidato participó en su territorio y además aportó desde sus conocimientos. Los spot muestran, en cada uno de ellos, la burocracia del Estado en los diferentes poderes.

Uno de los primeros videos comienza con la frase "vengo cayendo como en caída libre, no tengo ni un peso para irme a probar suerte algún otro lugar". Esto hace una explícita alusión a los jóvenes que quieren irse del país por la falta de oportunidades. La segunda mención que se hace es a la carga impositiva, que tienen los comerciantes o empresarios. Cada una de esas menciones llevan de manera implícita las propuestas que transmiten los precandidatos.

"150 kilómetros recorre un individuo en la municipalidad y AFIP para poder obtener una habilitación comercial", arranca otro de los videos con la Dra Juli quien relata los problemas que tiene el comerciante para poder abrir su local. "La gente común está enojada, la verdadera realidad es otra, no la de la mano en el corazón o el mate en el auto", detalló el publicista.

Enrique De Oto aseguró que el objetivo fue "plantear las cosas al revés, es decir, que la gente le cuente al político lo que sucede en realidad. Le quisimos poner humor, ponerle onda".

Uno de los spot más criticados fue el que último que se dio a conocer, que muestra a un joven poniendo en duda el "¿por qué se tiene que ir del país?, si lo que hicieron mal las cosas fueron ellos". Asimismo menciona los spot de Cambia Mendoza y el Frente de Todos. Frente a esta publicidad, De Oto explicó que "la sociedad y sobre todo los jóvenes necesitan una provincia donde pueda ser viable vivir, desde el aspecto económico, no solo desde lo lindo de nuestra Mendoza".

Para finalizar, el creador de los videos contó que armar los spot fue muy sencillo porque la mayoría de los precandidatos no viene desde la política. "Me hicieron las cosas fáciles", sintetizó.