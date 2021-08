Santiago Cafiero culpó a los medios de "sobredimensionar" la fiesta de Fabiola Yañez en Olivos

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, afirmó este domingo que habría que preguntarse "por qué lo querían ocultar tanto a (Mauricio) Macri cuando todos adherían y siguen adhiriendo" a los preceptos de su gestión, al ser consultado sobre el regreso del expresidente a la campaña de Juntos por el Cambio de cara a las PASO.



Por otra parte, Cafiero sostuvo que el Gobierno nacional puede "mostrar con testimonios concretos que éste es el camino y que se está saliendo adelante", y aseguró que hubo "una doble crisis", una originada en el macrismo y otra en la pandemia de coronavirus. En una entrevista con radio Mitre, Cafiero destacó la reunión de Gabinete encabezada por el presidente Alberto Fernández el viernes último.



Cafiero añadió que, en cambio, el Frente de Todos es "más transparente en ese sentido" porque todos tiene los mismos objetivos y no los ocultan, que son "volver a un modelo de producción y empleo que vaya disminuyendo la pobreza".



En otro tramo de la entrevista, consultado sobre las imágenes de la reunión que se realizó en la quinta de Olivos el 14 de julio de 2020, con motivo del cumpleaños de la primera dama Fabiola Yañez, Cafiero recordó que el Presidente "no se ocultó, pidió disculpas", y consideró que en los medios la situación "está totalmente sobredimensionada".



"No solo para el Gobierno es un tema terminado, sino para el conjunto de la sociedad", afirmó el funcionario, al señalar que "la cabeza de la gente está en otro lado y la reputación de un Gobierno y de un Presidente no se juega en una foto" sino en otras cosas.





En ese sentido dijo que no se debe hacer "reduccionismo" y se preguntó si el jefe del bloque de JXC en Diputados, Mario Negri; el precandidato de Juntos por el Cambio en suelo bonaerense Diego Santilli o el Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta "van a pedir disculpas" por haber asistido en diciembre último al cumpleaños de Elisa Carrió en su campo de Exaltación de la Cruz.