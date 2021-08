La gambeta de Santiago Cafiero para evitar hablar del festejo de Fabiola Yañez

Alberto Fernández encabezó este viernes una reunión con su Gabinete de ministros para hacer una evaluación de la gestión. Luego de ella, Santiago Cafiero enfrentó a los micrófonos y dio detalles del encuentro, aunque no quiso hablar del festejo de Fabiola Yañez en la Quinta de Olivos.

“Alberto Fernández ya habló y lo explicó. Ya quedó detallado, así que allí no encontramos más tema como para agregar”, comentó. Y sobre si hubo otros festejos en Olivos, indicó: "No, no, no, no”.

EN VIVO | Declaraciones a la prensa del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, tras la reunión de Gabinete encabezada por el Presidente

https://t.co/0e42O76kIZ — Casa Rosada (@CasaRosada) August 20, 2021

Luego de no querer hablar más del festejo, Cafiero hizo mucho hincapié en la pandemia y aclaró que "se está completando el 60 por ciento" de personas vacunadas contra el coronavirus con la primera dosis en todo el país, y el 25 por ciento con la segunda dosis".

Y añadió: "Ayer 430 mil personas fueron vacunadas. Hasta ahora aplicamos 4 millones y medio de segundas dosis en lo que va del mes y queremos completar 7 millones de aplicaciones de segundas dosis durante agosto".

Por último, remarcó que "se empieza a vislumbrar la salida de la pandemia" de coronavirus".