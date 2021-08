El inesperado elogio de Luis Juez a Cristina Kirchner: "A mi no..."

El diputado nacional Luis Juez aseguró que "no le fastidia" la vicepresidenta Cristina Kirchner porque "te va a decir en forma brutal" que el kirchnerismo "necesita perpetuarse en el poder" para "garantizar la impunidad". También sostuvo que el Frente de Todos "viene por una reforma constitucional", por lo que le pidió a la ciudadanía participar de las próximas elecciones para derrotar al oficialismo en las urnas.

Al considerar que el kirchnerismo tiene "una concepción monárquica de las cosas", Luis Juez señaló que "no me fastidia Cristina Kirchner porque siempre te va a decir lo que ella piensa en forma brutal: que necesitan perpetuarse en el poder".

"Está bueno que lo digan porque nos sacan a nosotros de la discusión. Ahora, si no querés prestar atención y no querés escuchar, no te quejés. Te están diciendo que necesitan quedarse perpetuamente en la Argentina para garantizar la impunidad y los negocios", añadió en el programa Ya somos grandes, del canal TN.

En otro tramo, Luis Juez analizó la conducta de la sociedad argentina frente a las gestiones de distinto signo político y trató de explicar por qué sigue eligiendo la oferta del peronismo: "Este pueblo le tiene muy poca paciencia a cualquier gobierno que no sea peronista. Eso es tanto por virtud del peronismo como por deficiencia de la oposición. El peronismo no tiene miedo al poder, lo devora y lo disfruta, y este pueblo temeroso y cobarde entiende en esa actitud machista una solución caudillista".

Asimismo, el diputado cordobés y precandidato para estas elecciones en Juntos por el Cambio sostuvo que en el oficialismo "vienen por una reforma constitucional", y manifestó: "Entiendo que el tema electoral no esté en la agenda de ninguno, con el problema de las vacunas y el hambre, pero estamos a 20 días que se inicie un proceso donde se desencadenará el 'ir por todo'".