Contundentes declaraciones de Pepe Mujica sobre el escándalo de Olivos

El ex presidente de Uruguay, José "Pepe" Mujica fue consultado acerca del festejo de cumpleaños de Fabiola Yañez mientras que en gran parte del país regía una cuarentena estricta. El ex mandatario rioplatense minimizó el hecho asegurando que se registraron variaos encuentros clandestinos, sin embargo, fue contundente con respecto a la conducta de Alberto Fernández: "A los presidentes no se les puede perdonar".

Durante una entrevista con Telenoche de Córdoba (ElDoce), Mujica comentó que "debe haber multitudes de cumpleaños que en plena pandemia se festejaron", pero diferenció las infracciones de la ciudadanía con las protagonizadas por un mandatario.

“Cuando asumió le dije ‘qué changa te agarraste’”, recordó el ex mandatario al hablar acerca de la gestión de Fernández. “La Argentina debería haber elegido a un mago en ese momento. El hombre está lidiando con un potro de mil cabezas y mil patas”, expresó Mujica.

Sobre la relación que mantienen actualmente ambos países, el dirigente de izquierda dijo: “No anda mal del todo pero debería andar mejor. O avanzamos con la región entera o no avanzamos”.

A pesar de estar retirado de la política desde el 2020, el líder uruguayo suele ser consultado sobre diferentes temas políticos de la región. Antes de que se conocieran las fotos y mientras se hablaba de las visitas de actores y actrices a Olivos, Mujica había declarado: "He visto televisión argentina estos días y me duele. Hay una especie de pacto no escrito que se ha mantenido a lo largo de los años donde nadie se mete en las cuestiones personales o íntimas en la contienda política”.