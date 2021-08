Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal liquidaron a Alberto Fernández

Luego de sellar un 'pacto de no agresión' para evitar una fractura en el macrismo y consolidar la unión de Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires, Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal reaparecieron juntas en televisión para cuestionar en durísimos términos la gestión de Alberto Fernández en el manejo de la pandemia de coronavirus y de la crisis económica y por los diversos escándalos que salpican al Presidente.

Durante una entrevista en el programa La Cornisa, del canal LN+, Vidal criticó "el mal manejo" del Gobierno nacional sobre la crisis derivada de la covid-19: "Pasar del 36 al 50% de inflación y tener la cuarentena más larga del mundo no es por la pandemia, es por la gestión. Los chicos no estuvieron en las escuelas por un año y medio porque el Gobierno decidió cerrarlas. La clase media está ahogada y siente que tiene una mochila cada vez más pesada".

La exgobernadora bonaerense y precandidata a diputada por la Ciudad de Buenos Aires también expresó su malestar con Alberto Fernández por el escándalo de las visitas VIP a Olivos: "No me sorprendió, porque había visto el asado con Hugo Moyano, la convocatoria al velorio de Diego Maradona y muchas cosas de este Gobierno durante los meses que estuvimos encerrados. El Presidente nos debe una explicación, y fundamentalmente a las 105.000 familias que no pudieron despedir a sus familiares que murieron por covid. Hay un gobierno que se cree más allá de la ley y que tiene privilegios".

Por su parte, Bullrich se refirió a la polémica personal que mantiene con el Presidente por sus declaraciones sobre las negociaciones con Pfizer: "Supongo que ahora se tendrá que hacer el juicio a él mismo porque quedó claro que no firmar el contrato fue una maniobra. Es un Estado que le dice a la gente que le va a solucionar la vida y se la complica".

Al mismo tiempo, la presidenta del PRO juzgó la decisión de Alberto Fernández de minimizar y defender los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, acusados por la comunidad internacional de cometer delitos de lesa humanidad: "El que iba a ser el moderado termina defendiendo los peores regímenes de Latinoamérica. Me da un dolor enorme".

¿Interna saldada?

Tanto Patricia Bullrich como María Eugenia Vidal estuvieron hasta hace pocas semanas muy enfrentadas por ver quién encabezaba la lista de candidatos a diputados nacionales en la Ciudad de Buenos Aires por el PRO, lo cual se saldó con la baja de la exministra de Seguridad y la validación de las aspiraciones de la exgobernadora, que ahora regresó al suelo porteño y se deberá enfrentar a una interna con Ricardo López Murphy y el radicalismo disidente.

"Las PASO pueden sumar y no hay que tenerle miedo a la competencia interna, pero en este caso entendimos que era mejor sostener el rol que cada una hoy ocupa" en el espacio, respondió Vidal. En tanto, Bullrich apuntó su discurso en el mismo sentido al señalar que "mi mejor rol es acompañar a todos los candidatos" del país. "Tampoco me interesa mucho ser diputada, ya fui tres veces", enfatizó.

Consultada sobre la polémica pelea entre Facundo Manes y Elisa Carrió y que derivó en otros enfrentamientos dentro de la interna bonaerense, Vidal pidió racionalidad y enfatizó: "No creo que deba haber lugar para sospechas, suspicacias ni descalificaciones. Estamos con Patricia para demostrar que escuchamos a la gente y que cuando nos decían ‘no se peleen’ entendimos que el camino era juntas. Espero que todos los líderes de este espacio entiendan que el camino no es la descalificación ni el agravio".

Asimismo, Bullrich defendió al expresidente Mauricio Macri y justificó sus intervenciones en Juntos por el Cambio: "Yo creo que todos cuidamos a nuestro expresidente. Tiene muchas cosas que aportar en las conversaciones con las cosas que él mismo escribió en su libro y que en una próxima oportunidad tenemos que cambiar. Mauricio lo que hace es ayudarnos a plantear objetivos desde un lugar que hoy en día es aceptado por todos en Juntos por el Cambio".