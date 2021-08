Facundo Manes se defendió de las acusaciones de Elisa Carrió

En medio de la polémica en Juntos, el precandidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires, Facundo Manes, respondió a las acusaciones de Elisa Carrió y otros dirigentes de la coalición opositora, al asegurar que sus declaraciones sobre el uso de fondos públicos en la campaña electoral fueron "una expresión de deseo" más que una denuncia concreta, y pidió "debatir ideas" de cara a la construcción de un proyecto de gobierno para ganar las elecciones del 2023.

"Es el momento de que todos nos comprometamos para poder salir adelante, de creer en nosotros mismos y de no renunciar a la Argentina", aseguró Manes en declaraciones al programa Comunidad de Negocios, del canal LN+.

A su vez, el neurocientífico se refirió a su participación en Juntos por el Cambio, al que calificó como "un proyecto colectivo que me excede" y donde busca "poner un granito de arena a la concordia y al acuerdo que la Argentina necesita desde hace años", lo cual "me hace resistente a todas las críticas que recibí esta semana, creo que injustas".

"Nunca me han criticado tanto en mi vida, y yo no dije nada", se justificó en relación a sus dichos contra el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que derivaron en fuertes réplicas por parte del macrismo.

Sobre sus dichos contra Larreta, Facundo Manes apuntó: "Yo no agredí a nadie, solamente hice una expresión de deseo, de algo obvio que debe ser así. No vas a encontrar una frase mía de ataque o violencia porque justamente creo que en la Argentina estamos un poco enfermos de ataques, violencia y personalismos. Tenemos que sanar. Soy médico y vine a contribuir a sanar, no a poner más presión".

En ese marco, el precandidato de la Unión Cívica Radical invitó a encontrar en el debate público los "puntos en común" que existen más allá de los prejuicios. "Por ejemplo, yo de la doctora Carrió puedo decir que coincido en su lucha contra la corrupción", señaló en relación a la líder de la Coalición Cívica, quien en su momento trató a Manes de "mentiroso". "Hay que tratar de buscar las cosas que estamos de acuerdo, no en las que estamos en desacuerdo", enfatizó el neurocirujano.

De todas formas, Manes volvió a poner el eje de la discusión en Juntos por el Cambio sobre las autocríticas a la gestión de gobierno de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal: "Uno de los problemas argentinos son las políticas pendulares. Cada gobierno quiere reinventar la rueda y no tenemos una visión estratégica a largo plazo. No podemos decir que no pasó nada entre 2015 y 2019. Hay que discutir y debatir cómo cambiamos el rumbo de nuestro país".

Por otra parte, tuvo algunos elogios con su rival de la interna opositora, Diego Santilli, aunque reclamó un marco de debate: "Más que foto, me gustaría debatir con él y escuchar sus ideas de salud, educación y nutrición, como también debatir sobre lo que pasó en Cambiemos. Tenemos que dejar el marketing y buscar el debate de ideas porque eso nos va a hacer más fuertes para vencer en 2021 y en 2023 al modelo kirchnerista".