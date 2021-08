En tiempo récord, se rompió el "Código de Convivencia" que firmó el frente Juntos

En una reunión de Zoom que tuvo lugar en horas de la mañana, las autoridades del frente Juntos limaron asperezas y empezaron a diagramar un "manual de conducta" de campaña. El "Compromiso Ético" apunta a no generar rupturas entre los integrantes del espacio pensando que luego de las PASO todos deberán confluir y trabajar por una misma lista. Sin embargo, en el encuentro hubo pases de factura y un gobernador radical salió a burlarse del Código de Convivencia.

"No comparto, eso es más bien para un jardín de infantes; las cosas se hablan, la palabra se da y se cumple”, disparó en radio La Red el gobernador de Jujuy Gerardo Morales. Pero además, disparó munición pesada contra el PRO. “El tema de los globitos y el bailecito pasó, no llegamos a nada; no quiero un gobierno de CEOs, tiene que haber más política", manifestó.

“Otro fracaso más no, no quiero jugar a eso, ni yo ni nadie de mi partido, el PRO o la Coalición Cívica; la jodimos a la clase media. Hay que llegar con un buen plan, y me preocupa la lógica de construcción de Horacio, que cree que puede todo”, agregó Morales en esa entrevista.

Incluso durante el acuerdo de paz hubo pases de factura. Si bien acordaron una reunión semanal para garantizar la unidad, hubo quejas de la UCR hacia la postura de Elisa Carrió. El diputado nacional Alfredo Cornejo culpó a la dirigente de la Coalición Cívica de haber embarrado la cancha con sus denuncias contra el candidato radical en provincia de Buenos Aires, Facundo Manes.

Como respuesta, el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro cuestionó las palabras que ha venido pronunciando el propio Gerardo Morales y lo apuntó como un dirigente que pone en jaque al espacio.

También estuvieron participando en el "cónclave" el expresidente Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal, Mario Negri, Luis Naidenoff, Juan Manuel López y Miguel Ángel Pichetto, entre otros.

Esta tarde se presentará el documento de "Compromiso Ético" que sella el pacto de no agresión firmado por los partidos de Juntos.