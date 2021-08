En plena campaña, Cristina Fernández de Kirchner reveló cuál es la clave para imponer sus ideas

Cristina Fernández de Kirchner participó junto a Alberto Fernández, Máximo Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa de un plenario del Frente de Todos, de cara a las PASO del 12 de septiembre próximo. La vicepresidenta estuvo muy activa e indicó que se necesitan varios periodos para imponer sus proyectos.

“Todos tenemos que saber que la vida que queremos, la de disfrutar con nuestro hijos, la de tener un trabajo con un salario que nos alcance, no por ahí para viajar por el mundo o quizás sí, yo me acuerdo cuando me tropezaba con argentinos en el exterior, y eso fue a partir de un modelo de desarrollo y de crecimiento productivo", explicó Cristina.

Y añadió: "Nuestra economía necesita imperiosamente de la demanda agregada, del consumo para crecer. Y esto requiere no de un período, sino de muchos períodos de gobierno”.

Continuando con su discurso, la vicepresidenta cargó contra la oposición de cara a las Elecciones Legislativas: “No me canso de imaginar cómo estaría el país si hubieran hecho lo que prometieron: cambiar las cosas que estaban mal y no tocar nada de lo que estaba bien. Y si hubieran seguido con esa política industrial, cuidando la producción nacional... Y si hubiesen seguido con la política de no endeudamiento... ¡Cuánto mejor estaríamos hoy los argentinos!”.

Por último, se encargó de potenciar a los candidatos del Frente de Todos: “Los argentinos tienen que saber que para recuperar la vida que queremos tenemos que tener sentados en Casa Rosada y en las cámaras del Poder Legislativo a hombres y mujeres que estén dispuestos a soportar las más grandes presiones y ataques que sufren cada uno y cada una de los que queremos que la vida de la gente sea mejor”.