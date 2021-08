Cristina Fernández de Kirchner sorprendió con un extenso y verborrágico hilo de Twitter

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, sorprendió esta tarde, luego de haber participado de un nuevo acto con Alberto Fernández y publicó un extenso y verborrágico hilo de Twitter en el que comenzó hablando de su ciudad, La Plata, y terminó prometiendo a los argentinos "volver a construir entre todos el país que nos merecemos".

Fueron 23 tuits en los que destacó el pasado de la capital de la provincia de Buenos Aires, en donde se realizó hoy el evento partidario del Frente de Todos, luego repasó los "logros conseguidos" por la gestión de Néstor Kirchner y terminó prometiendo sacar adelante al país.

"Cuando llegaba a La Plata con Wado, que venía a firmar como Ministro del Interior un convenio con Axel, veníamos por la avenida 51. Y Wado me dice: “qué linda ciudad que es La Plata”. Y claro, la verdad es que es una ciudad hermosa", manifestó CFK en su primer tuit.

Y continuó: "A mí, yo lo he dicho muchas veces, me produce un poco de angustia cuando vengo. Mucha gente que no está, muchas cosas que pasaron… pero le comentaba a Wado lo hermosa que era La Plata cuando yo era muy joven. Llena de boliches, de bares, de peñas, tenías para lo que quisieras. Si te gustaba pasar un rato y nada más como mucha gente, y lo bien que hacen, por ahí tenías bares o cervecerías o boliches para bailar".

"Y si eras más comprometido había peñas por toda la ciudad, estaba el almacén San José. ¿Vos lo conociste Victoria? Vos sos más joven que yo, claro. El almacén San José era una peña espectacular, un boliche espectacular que tenían los estudiantes de veterinaria, la Facultad de Veterinaria de la Facultad de La Plata", destacó.

Al mismo tiempo, recordó: "Para que tengan una idea, ahí fue cuando Mercedes Sosa vino a cantar, hubo una amenaza de bomba y se suspendió y Mercedes se va del país. Bueno, ese almacén San José, miren la plata que daba que todos los años los estudiantes de veterinaria se iban a Europa de vacaciones. Y pensaba en la vida que queremos".

"Tenemos que imaginar la vida que queremos porque la vamos a volver a tener porque cuando un Gobierno se compromete firmemente con el bienestar de su pueblo les aseguro que es posible revertir las más profundas crisis y emerger. Esto no es un discurso, esto lo hicimos en la República Argentina a partir del año 2003, con mucha dificultad al principio. Veníamos desde muy abajo: una crisis muy grave, un endeudamiento muy grande", añadió.

Además, destacó: "Luego fuimos construyendo bienestar con decisiones políticas que no siempre son simpáticas, más bien son antipáticas para los grandes y poderosos de adentro y de afuera. Para recuperar la vida que queremos tenemos que tener sentados en Casa Rosada y en cada una de las cámaras del Poder Legislativo hombres y mujeres dispuestos a soportar presiones y ataques que sufren cada uno y cada una de las que queremos que la vida de la gente sea mejor".

Asimismo, resaltó que "no es gratis para nadie, pero les puedo asegurar que para aquellos dirigentes que pusimos todo, poco o mucho, lo que sabíamos y podíamos dar, nos cobraron muy caro aquella osadía. Todos tenemos que saber que la vida que queremos, la de disfrutar con nuestros hijos, tener un trabajo y que el sueldo nos alcance, no por ahí para viajar al exterior, o sí, porque me acuerdo que uno se tropezaba con argentinos en el exterior en todo nuestro Gobierno".

"Esto fue a partir de un modelo de desarrollo, de crecimiento productivo, de creer en el trabajo como el principal ordenador, de saber que nuestra economía necesita imperiosamente de la demanda agregada, del salario y del consumo para crecer", sumó la funcionaria en su Twitter.

Dijo, además: "Y que esto requiere no un periodo, sino muchos periodos de gobierno. No me canso de imaginar cómo estaríamos los argentinos si en el 2015, cuando terminó nuestro tercer mandato, se hubiera hecho lo que se prometió: cambiar las cosas que estaban mal y no cambiar lo que estaba bien. Una promesa casi imposible que no les gustara a todos y todas".

"Si se hubiera seguido con esa política industrial, cuidando la producción nacional, con esa política de no endeudamiento; cuánto mejor estaríamos los argentinos frente a la crisis de la pandemia. Ustedes son los que van a estar sentadas en las bancas, en los Concejos Deliberantes o en la Cámara de Diputados de la Nación. Es importante que sepan que esa construcción de mayorías o reconstrucción de mayorías que pudimos hacer a partir de aquel 9 de diciembre del 2015 culminó en ese proceso virtuoso que fue el Frente de Todos y nos permitió recuperar para los argentinos la Casa Rosada", destacó.

Recordando a Néstor, agregó que "si de algo se enorgullecía Néstor Kirchner y quien les habla es que siempre que estuvimos sentados allí, lo hicimos en representación de los grandes intereses de las grandes mayorías nacionales. Como también hoy lo hace Alberto en nombre del Frente de Todos. Pudimos reconstruir esa mayoría porque había memoria y confianza de lo que habíamos sido. Sin aquella confianza, sin aquella memoria, sin aquel testimonio de lo que yo considero los años felices de la Argentina después de la crisis tremenda del 2001, hoy no estaríamos acá".

Y, en el final, sentenció: "Y en nombre de todo aquello que hicimos es que venimos a revalidar una vez más que lo volveremos a hacer. Volveremos, después de esta pandemia, a construir entre todos esa Argentina que nos merecemos. Porque la vida que queremos, compatriotas, solamente puede tener lugar en una Argentina que vuelva a decidir su destino, su presente y su futuro".