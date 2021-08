Alberto Fernández no tiene miedo de transformarse en meme y recitó parte de una canción que compuso

El presidente Alberto Fernández no tiene miedo de mostrarse tal cual es, para bien o para mal. Este martes dio muestra de ello al recitar parte de una canción que escribió durante la pandemia, y que rápidamente se viralizó en las redes, que se llenaron de memes.

Todo ocurrió durante el plenario del Frente de Todos, un acto realizado en el estadio único de La Plata que reunió a las figuras principales de ese partido, entre las que se encontraban la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y su hijo Máximo.

Allí, Alberto habló sobre la importancia de que los derechos lleguen a cada argentino, pero también sobre su actitud frente a la pandemia y "las piedras en el camino que nos pusieron".

"Hice una canción en tiempos de pandemia con una frase que me gusta mucho y que dice 'si me pierdo, yo me encuentro. Si me caigo, me levanto. El secreto en esta vida es ir cantando'. Y nosotros seguimos cantando, de pie", expresó Alberto en medio de su discurso, que también seguían el jefe de Diputados Sergio Massa y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

El momento fue captado de inmediato por las redes sociales, que no dudaron en transformar nuevamente a Alberto Fernández en meme, a pesar de la buena voluntad que mostró al recitar una de sus canciones inéditas.

A continuación, algunas de las mejores bromas de Twitter.

