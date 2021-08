Principio de acuerdo entre Rodolfo Suarez y trabajadores de la Salud

El gobernador Rodolfo Suarez se reunió este martes con tres referentes de AMProS e intentó acercar posiciones para destrabar el conflicto que tiene paralizado al sector de la salud. Luego de la reunión, la secretaria adjunta de AMProS Claudia Iturbe se mostró optimista y destacó que volverán a abrirse las negociaciones en la Subsecretaría de Trabajo para escuchar una nueva propuesta del Gobierno.

En el encuentro participaron no solo el gobernador sino también los ministros Lisandro Nieri (Hacienda), Ana María Nadal (Salud) y Víctor Ibañez (Gobierno). Este último fue el encargado de brindar detalles de la reunión y aseguró que en el corto plazo llevarán una oferta a la Subsecretaría de Trabajo. Lo que no aclaró es en qué diferirá de la última propuesta que ya rechazaron los trabajadores del sector y que consistía en un 11% además del 29% que ya se les ha otorgado este año.

Si bien el paro de 48 horas que comenzó hoy se extenderá al día de mañana, Iturbe informó que no habrá nuevas medidas de fuerza mientras sigan las negociaciones de mejoras salariales y de condiciones laborales. "El paro ya está votado y no lo podemos levantar. Pero no haremos otras medidas", explicó.

Además de Iturbe en representación de AMProS ingresaron al encuentro la secretaria General de AMProS, María Isabel del Pópolo y el secretario gremial Ricardo Daniel Jiménez. Esto generó algún malestar en gremios como Sitea, espacio desde el cual se quejaron porque el gobierno no les permitió sentarse en la mesa a defender el derecho de los trabajadores nucleados en el régimen 15.

La reunión de hoy no estaba en agenda. Fue convocada de urgencia por Rodolfo Suarez por la gran manifestación que AMProS realizó en el acto oficial que iba a realizarse en el Campo Histórico El Plumerillo por el 17 de agosto. A raíz de la tensión que se vivió en ese lugar, el gobernador suspendió la actividad y en su lugar llamó a los referentes del sector de la salud a un encuentro en Casa de Gobierno.

Ahora la discusión pasó a un carril formal y este martes se redactará el acta llamando a un encuentro paritario en la Subsecretaría de Trabajo. En ese marco se trabajará para llegar a un acuerdo que le ponga fin a la intensa lucha que desde hace semanas vienen llevando adelante los médicos, residentes y otros trabajadores del sector.