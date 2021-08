Tensión en JxC: la CC no apoyó el juicio político al presidente Alberto Fernández

Elisa Carrió fue muy clara: “en campaña no se hace juicio político”. Por ese motivo la Coalición Cívica (CC) no firmó el pedido de juicio político impulsado por el PRO y la UCR. Sin embargo, personas cercanas a la líder de la CC, aseguraron que el mayor temor de Carrió es que Cristina Kirchner y La Cámpora aprovechen el envión para quedarse con el Poder Ejecutivo.

Sin embargo, parece casi imposible que el juicio político prospere. La oposición no tiene los números necesarios en la Cámara de Diputados para conseguir la mayoría de dos tercios, es decir, 54 votos.

No es la primera vez que Carrió y la CC se diferencian del resto de JxC. El año pasado, la exdiputada propuso respaldar a Daniel Rafecas para la Procuración General de la Nación, a quien consideraba “un mal menor”.

El pedido de juicio político fue presentado el jueves pasado por un grupo de diputados del PRO y la UCR, integrado por Fernando Iglesias, Jorge Enríquez, Waldo Wolff y Luis Petri. El proyecto de resolución se basa en el “mal desempeño y la eventual comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

El viernes se presentó un segundo proyecto firmado por Cristian Ritondo y Mario Negri, jefe de las bancadas del PRO y la UCR, apoyado por trece diputados. En este se argumenta que durante la pandemia “la libre circulación interprovincial estaba prohibida, con varados dentro y fuera del país, los alumnos tenían sus escuelas cerradas, los ancianos no podían ser visitados, los niños no podían salir a la calle, se prohibían las reuniones familiares y sociales, los negocios estaban cerrados, se prohibían los funerales y los encuentros”, pero “unas fotos tomadas recientemente en la residencia de Olivos dan cuenta de que existía una realidad paralela, donde las normas no se aplicaban”.

Además, acusa al Presidente Alberto Fernández de hipócrita y de mostrar “una desigualdad ante la ley que agravia a un país republicano. Esta gota rebasó el vaso. Se ha deshonrado la investidura pública. Se ha desconocido la más elemental dignidad republicana y de ética pública que impone la Constitución Nacional en sus artículos 1, 16 y 36?.

Miembros de JxC consideran que unificar los pedidos sería importante y el lunes se desarrollaría un Zoom para tomar otras medidas.

Tampoco nos pasemos de rosca pidiéndole la renuncia o el juicio político a @alferdez porque atrás viene Cristina. El lugar para castigar tiene que ser las urnas y la paliza tiene que ser monumental pic.twitter.com/KZtyIazMmd — Martin Tetaz (@martintetaz) August 13, 2021

Desde la CC justificaron la decisión de no apoyar los pedidos, argumentando que “en campaña, Carrió nunca hizo denuncias y por eso no firmamos el proyecto. Es la posición de siempre”. Sin embargo, avalaron la creación de una comisión investigadora en el Congreso, como lo propuso originalmente Cristian Ritondo, jefe del bloque de diputados del PRO.

Martín Tetaz, el economista radical, compartió la postura de Carrió y comentó en Twitter: “Tampoco nos pasemos de rosca pidiéndole la renuncia o el juicio político a Alberto Fernández porque atrás viene Cristina. El lugar para castigar tiene que ser las urnas y la paliza tiene que ser monumental”.