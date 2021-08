La periodista Guadalupe Vázquez volvió a destrozar a Fernández Llorente

La periodista Guadalupe Vázquez respondió nuevamente a Antonio Fernández Llorente, de C5N, quién había dicho de manera amenazante que “es bueno saber de dónde salió la foto, quién dio la primicia, dónde está, con quién sale.. “, en referencia a la aparición de la foto del cumpleaños de Fabiola Yáñez en la residencia de Olivos.

La respuesta de la gran Guada Vazquez @guadavazquez a la basura de Antonio Fernández Llorente pic.twitter.com/C0ZQpnyvLV — Señor MG (@Medicen_MG) August 13, 2021

Luego de expresarse en twitter, hoy se mostró en LN+ donde repudió las declaraciones del periodista y, en tono irónico, pidió que el colectivo feminista se solidarice con ella. Además definió esta situación como un apriete.

En su editorial en Radio Rivadavia, agregó: “la que dio la primicia te contesta. ¿Querés saber dónde vivo, con quién duermo? Podés usar todo lo que quieras, no hay almohada más cómoda que una conciencia limpia”.

Y finalizó: “¿Querés ensuciarme? ¿Querés que hable con tu exmujer que te denunció por violencia psicológica y por violencia en estado de ebriedad? ¿Querés que nos metamos en eso? Yo, no. No me muevo así”.

Por último les pidiós a "quienes te mandaron" que tengan más dignidad y al gobierno que se haga cargo y se "ponga a trabajar".

(Con información de LN+ y Radio Rivadavia)