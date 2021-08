Comunicación para la innovación organizacional en la postpandemia

Damián Fernández Pedemonte / Director de la Escuela de Posgrados en Comunicación

Ahora que las empresas y las instituciones de distinto tipo están planificando el retorno a la presencialidad, con la mirada puesta en el diseño organizacional para después de la pandemia, es urgente pensar cómo deben hacer los líderes para activar una cultura de la innovación. Como nunca se requerirá del compromiso de todos en el cambio y la adaptación de los nuevos entornos. A continuación, una suerte de manifiesto con diez ideas sobre cómo puede contribuir la comunicación a este desafío histórico de innovación organizacional

La comunicación está en el origen de las ideas innovadoras

Los nuevos desafíos llegan a la organización través del área de comunicación, agendas sensibles, contingencias de crisis, cambios sociales. La organización actual es más permeable al entorno y más abierta al cambio. Las organizaciones son sistemas adaptativos en evolución y el área de comunicación es la interfaz con el entorno. No se necesita más comunicación, sino mejor comunicación. A mejor comunicación mayor desarrollo de la capacidad adaptativa y transformadora.

El área de comunicación ayuda a formular las preguntas relevantes para la organización. Genera preguntas poderosas, que ponen a los equipos a investigar, a aprender. No solo debemos aprender “cómo” hacer las cosas en contextos novedosos, sino fundamentalmente “por qué” y “para quién”.

No hay innovación sin investigación. Innovación es la forma de solucionar nuevos problemas. En algunas ocasiones, las etimologías de las palabras resultan verdaderamente reveladoras, esclarecedoras. “Innovar” procede del verbo latino “Innovare”, que significa “ire in novo”, “ir hacia lo nuevo”. Su contracara, es “investigar”, procedente de la expresión latina “ire in vestigium”, “ir hacia los vestigios, hacia los fundamentos”. Así pues, investigación para la innovación es precisamente lo que necesitan todas las organizaciones de hoy.

La comunicación está en la expansión de la innovación

La creatividad es una competencia. La innovación, una dimensión de la organización. Y la creatividad es habilidad distribuida, que se ejercita entre varios y en relación con un contexto. Asimismo, toda comunicación que aspire a ser eficaz y relevante debe ser contextual. No existe la comunicación en el vacío, todo proceso de comunicación debe estar intencionalmente pensado para sus destinatarios.

La comunicación sirve para entusiasmar a los equipos con respecto a las ideas innovadoras, para motivarlos, y no solo a partir de incentivos o razones extrínsecas, sino también, por razones internas que son las que en verdad mueven a las personas.

Para lograr esto, los promotores del cambio tienen que crear nuevos lectores modelo, huir del lugar común: innovar también en la forma de comunicación de los proyectos de innovación. No tendría sentido, ni resultaría eficaz, innovar en los proyectos y no hacerlo en la forma de comunicarlos. La propia comunicación debe ser, también, innovadora.

La conversación programada es la herramienta más eficaz para compartir y hacer crecer las ideas. De las conversaciones salen ideas que son más que la suma de las ideas de cada interlocutor: 1 +1= 3. Storytelling organizacional, el concepto que puede marcar el nuevo orden para innovar en la era pospandemia.

La comunicación, por fin, está en la implementación de la innovación

La innovación se concreta en proyectos. Y estos proyectos requieren para prosperar de un storytelling. Un storytelling organizacional, por supuesto, pero muy encarnado en los líderes, que les comunique a todos, el sentido del proyecto.

Un proyecto implica coordinar diversos roles y, para eso, el combustible de los proyectos es la comunicación. Un combustible de maravillosa potencia y energía.

Los proyectos deben contar con las percepciones de los usuarios: User Experience Design. De lo contrario se implementan sistemas, procesos o métodos de trabajo que no tiene en cuenta la forma en que los colaboradores trabajan y la necesidad que éstos tienen de interactuar entre ellos y brindar feedback.