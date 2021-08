Ordenan a Bento resolver sobre la candidatura de Suarez y suspenden la impresión de boletas de Cambia Mendoza

La Cámara Nacional Electoral le ordenó al juez Walter Bento queresuelva si, para él, la candidatura a senador suplente del gobernador Rodolfo Suerez es legal o no, a pesar de que el cuestionado magistrado había rebotado el recurso. Pero la Cámara dio instrucciones más agudas: intimó al juez a que antes de las 12 del lunes esté el fallo para que haya posibilidad de apelación. La decisión no es inocua para la lista de Cambia Mendoza, pues la Cámara también ordenó suspender temporalmente la impresión y distribución de boletas de ese frente.

En los argumentos la Cámara le llama la atención a Bento por la falta de resolución de la impugnación original, tirando por la borda la idea de "no avocarse" y dejar al candidato en capilla. De hecho toma a las PASO en el mismo plano que las elecciones generales. "El carácter abierto y obligatorio de las elecciones primarias impone equiparar las condiciones exigibles respecto de los comicios generales, para que el cuerpo electoral exprese libremente su preferencia entre la distintas nóminas oficializadas", dice el fallo. Por la urgencia del caso, le piden al juez que el fallo esté en la Cámara "antes de las 12 horas del próximo lunes 16 de agosto". Bento tendrá un fin de semana complejo, pues deberá resolverlo en un fin se semana largo.

Días agitados

Rodolfo Suarez es candidato a senador suplente por Cambia Mendoza. Su postulación fue cuestionada porque la Constitución de Mendoza establece en el artículo 115 que el Gobernador no puede ser electo senador nacional. Esa cláusula está, para el oficialismo, caduca. Además, la Constitución Nacional no impone esas restricciones. La candidatura fue impugnada. El frente Vamos Mendocinos lo hizo ante Walter Bento, el juez con competencia electoral que a la par de controlar las elecciones se defiende por estar procesado por delitos como Asociación Ilícita. Bento rechazó la impugnación asegurando que las impugnaciones de otros frentes no correspondían en las PASO y dejó a Suarez en "capilla". La Cámara echó por tierra esa idea.

Para más argumentos, aseguran que de no tener claridad jurídica antes de las elecciones las consecuencias serían gravísimas. “No es difícil advertir las graves consecuencias que resultarían de una falta de pronunciamiento en esta instancia respecto de la viabilidad de la participación que se impugna, toda vez que se estaría admitiendo que se presentara al electorado una opción política cuestionada que podría luego ser dejada sin efecto. Y el Tribunal no puede en modo alguno crear una situación que origine tal posibilidad, pues frente al interés particular de las partes debe priorizar el interés político general", aseguran.

En el oficialismo aseguran que Bento tendrá que decidir en las próximas horas y además toman como una señal que la Cámara haya tomado el fallo "Acosta" como eje. Se trata de una sentencia de la Corte Suprema en la que en los términos legales puede generar un buen antecedente para Suarez, pero no en comparación, pues se trata del cuestionamiento a la candidatura de Carlos Menem, quien finalmente fue habilitado. En el caso del Gobernador lo que abonan como base es que los requisitos para ser electo senador los impone la Constitución Nacional y no la provincial.

En definitiva, la Cámara intima a Bento a que resuelva el fondo y falle en primera instancia. Es decir, que diga si para él Suarez puede o no ser candidato. Eso le da nuevamente poder al juez, que está acusado de delitos graves y mañana tiene un día clave en el Consejo de la Magistratura. Pero ese poder le durará entre que salga su fallo y sea apelado. El problema para Cambia Mendoza es si avala la impugnación y suspende, al menos temporalmente, la candidatura de Suarez. La celeridad pedida tiene que ver con el avance del proceso electoral y la necesidad de que haya posibilidad de apelar.

De manera preventiva, el tribunal de apelación ordenó también suspender el proceso administrativo electoral del oficialismo. "Corresponde disponer, hasta tanto la cuestión sustancial sea resulta mediante un pronunciamiento de esta Cámara, la suspensión de los actos posteriores a la instancia de oficialización de las precandidaturas, como la presentación, impresión y distribución de las boletas de votación", dice el fallo.

Las decisiones se dan en un marco de extrema tensión. El mismo juez también pidió que Suarez sea investigado penalmente por la justicia provincial suponiendo que podría haber cometido un delito al ser candidato. En simultáneo presentó un escrito ante el Consejo de la Magistratura con fuertes argumentos políticos, acusando al oficialismo local de querer "sacarlo" de la competencia electoral. Bento está procesado por asociación ilícita, luego de las fuertes sospechas de que cobró coimas millonarias para beneficiar a presos federales. Además, está acusado de enriquecimiento ilícito. El Consejo de la Magistratura debe avanzar y la decisión de ese organismo, que también es político, se superpone con lo que debe firmar Bento respecto a las elecciones. El almanaque indica fechas conexas. La coincidencia no es casualidad.