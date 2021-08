La íntima revelación de Alberto Fernández sobre su relación con Cristina Fernández de Kirchner

En diálogo con el periodista Julio Leiva en Caja Negra, el presidente Alberto Fernández reveló intimidades sobre su relación con Cristina Fernández de Kirchner. Admitió que hablan a diario pero que ella no contesta su teléfono, sino que lo hace un secretario. Dijo que estar peleado diez años con la mujer de Néstor Kirchner fue "un dolor incalculable". Hasta dijo cuál es el sticker que le manda por WhatsApp.

"Cristina es muy importante para mí y tiene que ver con algo humano. A la familia Kirchner siempre la quise y durante 10 años estuve peleado con la mujer de Néstor y eso para mi fue un dolor incalculable. Te lo garantizo", aseveró el jefe del Ejecutivo nacional. "Gran parte de mi enojo lo sostengo, porque políticamente había cosas que no me gustaron. Pero me dolió siempre mucho estar enojado con Cristina", agregó.

En cuanto a la reconciliación, le dio una relevancia especial y dijo que no defraudará la confianza que hoy se tienen. "Le doy un lugar singular porque nos reencontramos y ella confió en mí. Y jamás la voy a defraudar. Jamás", aseveró. "Con ella rescaté mis afectos a la familia Kirchner. Ella confió en mi y yo confío en ella", explicó.

Luego entró en detalles personales sobre cómo es la dinámica diaria y la relación que tiene con Cristina Fernández de Kirchner. "La tengo agendada como Cristina Kirchner. Ella siempre tiene un secretario que le atiende los teléfonos y se queja de mi porque dice que soy muy accesible y le atiendo a todos", subrayó Alberto Fernández.

Por otro lado, destacó que no se mandan audios pero que todos los días están en contacto. "Hablo permanentemente con ella. Nos mandamos mensajes pero no audios. Stickers también. Cuando me gusta lo que dijo le mando un sticker de ella con las manitos tomadas abajo y mirando para arriba que es muy divertido. Ese me gusta mucho", manifestó.

Por último, recordó a Néstor Kirchner y dijo que aún le cuesta hablar sobre el sin quebrarse. "Quiero decir que Néstor es para mi alguien imprescindible en mi memoria. Aprendí con él. Él confió en mi y yo confié en él cuando muy pocos lo hacían. Es alguien muy querido por mi. Cuando hablo de él y sé que no está, tengo que tomar aire para no quebrarme", expresó.

"Lo quiero entrañablemente", aseveró y luego dedicó algunas frases a otros dirigentes como Raúl Alfonsín y Domingo Perón. "Alfonsín, fue alguien a quién valoré mucho porque lo vi trabajar. Fue un hombre de bien al que le tocó un mal tiempo y terminó su gobierno de un modo difícil. Pero después de la dictadura puso en marcha la institucionalidad del país que sigue al día de hoy. Y Perón es el causante de todo. Yo no lo conocí, pero es el que hizo una revolución en la sociedad argentina", finalizó.