La insólita justificación del peronismo que enfureció más a La Cámpora

Las internas entre La Cámpora y el Partido Justicialista volvieron a quedar en evidencia estas últimas horas con el fuerte cruce que ambas instituciones protagonizaron en Twitter respecto a una fotografía que conmemoraba la victoria del Frente de Todos en las PASO presidenciales del 2019, y que pese a las explicaciones del peronismo orgánico están lejos de aquietarse.

La cuenta oficial del PJ publicó ayer un posteo acompañado de una imagen que muestra el festejo de los referentes del Frente de Todos en las internas de hace dos años, entre los que figuran Alberto Fernández, Máximo Kirchner, Sergio Massa, Axel Kicillof, Juan Manzur, Felipe Solá y Luana Volnovich. "A dos años de la elección que sentó las bases de la victoria, la que confirmó que solo con #Unidad podemos reconstruir la Argentina que otros destruyeron. Ese compromiso sigue vigente. Vamos a recuperar #LaVidaQueQueremos", señala el texto.

Sin embargo, la publicación despertó el enojo de La Cámpora, dado que en la fotografía no está la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. "Che, se olvidaron de alguien", replicó con inusitada ironía la cuenta oficial del la organización ultrakirchnerista liderada por Máximo Kirchner.

La respuesta de La Cámpora al PJ fue lapidaria.

Aunque la sangre no llegó al río, las tensiones permanecen y las explicaciones no alcanzan para devolver la paz en el interior del oficialismo. La periodista Jesica Bossi comentó en el programa +Voces, del canal LN+, que funcionarios del Gobierno nacional dieron una justificación a priori poco convincente: "Lo primero que me dijeron es que ese día Cristina Kirchner estaba en Río Gallegos y no fue al búnker para festejar el triunfo en las primarias".

"Sin embargo, quienes celebraron esta fecha en el Frente de Todos subieron videos que incluían a Cristina Kirchner, por lo que no se entendió la explicación del PJ", añadió.

Curiosamente, la respuesta del camporismo se dio en un momento en el que la organización liderada por Máximo Kirchner pasaba por un hiatus comunicacional, según Bossi: "Hace un par de meses, La Cámpora reactivó esa cuenta porque hasta ahora había bajado el perfil de publicidad propia".

Por su parte, Eduardo Feinmann recordó la vieja y feroz interna entre La Cámpora y el PJ, que se remonta a los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner: "La Cámpora nunca fue bienvenida en el PJ. No se los bancan, los detestan. Y los de La Cámpora también detestan a los del PJ y quieren comer todos los lugares que puedan en cada una de las jurisdicciones".

"En estos momentos hay una guerra de guerrillas en cada intendencia de la provincia de Buenos Aires", remató en tanto su colega Pablo Rossi.