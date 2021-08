La drástica medida que le pidió a Fabiola Yáñez un intendente de Juntos

El festejo de cumpleaños de la primera dama Fabiola Yáñez sigue generando indignación. Todavía sin una voz oficial que aclare lo que sucedió durante el festejo, en el que aparentemente se habrían roto los estrictos protocolos de aislamiento, desde la oposición llueven las críticas.

Julio Garro, intendente de La Plata, fue el opositor que pidió la medida más dura hasta el momento. Durante una entrevista con Viviana Canosa, el dirigente de Juntos no ahorró críticas para la primera dama, y directamente consideró que debería llegar una oleada de renuncias tras el escándalo.

Garro se muestra con los principales dirigentes de Juntos. Foto: Twitter (@JulioGarro)

"El que gobierna un país, una provincia o una ciudad, como yo, tiene que dar el ejemplo. Si no, renunciemos", lanzó Garro. Luego habló de su caso particular, y contó que tuvo "mil veces tentaciones de salir (a la calle)", pero que no lo hizo.

En la foto que se viralizó recientemente, Fabiola Yáñez se encuentra junto a varias personas festejando su cumpleaños, ninguna de las cuales tiene barbijo. Entre estas personas está además el presidente Alberto Fernández.

La polémica foto de Fabiola.

La conductora le preguntó al dirigente que por qué creía que los políticos tienen tantos problemas en reconocer sus errores y pedir perdón, Garro respondió sin pelos en la lengua: "Porque hay algunos que son cagones". "Si vos no reconocés los errores, no cambiás nunca en tu vida", agregó.