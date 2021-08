Exigen la renuncia de una funcionaria de Rodolfo Suarez por publicar imágenes sexistas

Las polémicas visitas en la Quinta de Olivos se metieron en la discusión de la política local, tal es el caso, que el gobernador Rodolfo Suarez, en un momento opinó que hay que "predicar con el ejemplo". Sin embargo, más allá de esa situación que está bajo investigación, en Mendoza la licenciada Vanina Barone, referente de niñez y adolescencia, expuso en sus estados de WhatsApp memes que hacían alusión a lo sucedido en la Quinta Presidencial con un alto contenido sexual.

En la Legislatura Provincial, la diputada Silvia Stocco, del Frente de Todos, presentó un proyecto de resolución donde le solicita al gobernador Rodolfo Suarez que le exija la renuncia inmediata a la Licenciada Vanina Barone, titular de la Dirección General de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

En la solicitud presentada por Stocco, destaca que la funcionaria Barone infringió la ley 26.485 "Ley de Protección Integral a las mujeres". "Las imágenes que publicó la referente de la niñez y adolescencia ejercen violencia mediática contra las mujeres, publicando, difundiendo agraviantemente y reproduciendo estereotipos para cosificar y descalificar a mujeres que participaron en reuniones oficiales con el Presidente Alberto Fernández vinculándolas a supuestos “escándalos sexuales” en la Residencia Oficial de Olivos", describió la diputada.

"Que el oficialismo exprese preocupación por esto que sucedió ya es algo, pero nosotros le pedimos la renuncia concreta a la titular Barone. Entendemos la actitud del oficialismo porque pertenece al Gobierno de turno. Le solicitamos la renuncia por las expresiones vertidas por ella en relación a un hecho de índole nacional y esto me hace pensar que siempre estamos mirando a la Nación y sería importante que nos ocupáramos de lo que sucede en Mendoza", señaló la diputada en relación a las visitas que hubo en la Quinta de Olivos.

"Realmente nos preocupa que quienes tienen a cargo la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes viertan estas expresiones misóginas a través de sus redes sociales de un nivel realmente de apología de lo mas horrible de la misoginia y patriarcado siendo la titular de la secretaria de mujeres de la UCR. Acá no se la ataca a ella como mujer, atacamos su funcionamiento como funcionaria y esto tienen que quedar claro", sintetizó Stocco.

Para finalizar, la diputada fue contundente para referirse al Presidente Alberto Fernández y a las visitas en la Quinta de Olivos, "yo no defiendo al Presidente, él se defiende solo y sino se defiende es problema de él. A mi no me preocupa que ataque al presidente, si tiene defensa que la exprese él".